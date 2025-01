Šok u zagorskom selu - kod 66-ogodišnje umirovljenice u kući je pronađen cijeli arsenal oružja: puške, strojnice i pištolji.

Policija istražuje odakle joj toliko oružja. Susjedi s kojima je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV su u nevjerici.

Malo i mirno zagorsko selo sa svega 200-tinjak stanovnika poremetila je baka naoružana do zuba, kuću je pretvorila u malo vojno skladište.

"Da se to može kod nas dogoditi, to ne možete vjerovati. Ajde da je to neka mlađa, ali to su godine", rekla je Zdenka iz Cvetlina.

"66 godina baba, a bavi se oružjem hahah", rekao je još jedan susjed.

"Ili je za nekog radila, ili je to čuvala za nekoga, ili je to ostalo od rata", rekla je Katarina.

"Stvarno sam iznenađena da je baka tako naoružana", rekao je Zlatko.

Bila je dobro naoružana. U kući je sakrila četiri pištolja, pet pušaka, strojnicu, automatsku i poluautomatsku pušku. Susjedi kažu da u selu nikad nije bilo problema pa im je bilo teško povjerovati u ovu priču.

Odakle zagorskoj umirovljenici toliko oružja, kako je došlo do pretresa, je li dojavom građana - sve bi to trebala otkriti istraga koja je u tijeku. Protiv umirovljenice podignuta je optužnica.

"Okrivljenicu se tereti da je u kući držala 12 komada vatrenog oružja. Oružje se nalazilo u toj kući spremljeno jedno dulje vrijeme, a kazneni zakon za ovo kazneno djelo propisuje kaznu zatvora u trajanju do tri godine", rekao je županijski državni odvjetnik Županijskog suda u Varaždinu Darko Galić.

Prošle godine s ilegalnim oružjem uhvaćene su 154 osobe.

"Mislim da mi kao Hrvatska robujemo sterotipima pa se čudimo da bi žena mogla imati ilegalno oružje. Mi se ne trebamo čuditi i ne očekivati da netko radi spola, uzrasta, težine, visine ili dobi nije u stanju počiniti kazneno djelo", rekao je sudski vještak za oružje Dubravko Gvozdanović.

Više od 365 tisuća komada vatrenog oružja dosad je prikupljeno od početka akcije manje oružja, manje tragedija - očito da ga ima još puno. U zagorskom selu Cvetlin sve zanima rezultat policijske istrage, a najviše zbog čega je sve ovo vrijeme skrivala toliko oružja.

