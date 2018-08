Imaju li HDZ i ministar financija Zdravko Marić potporu svog najvećeg koalicijskog partnera HNS-a? Odgovor na to pitanje doznali smo od čelnika HNS-a Ivana Vrdoljaka, koji je bio gost Dnevnika Nove TV.

Čini se da je najveći prijepor oko zdravstva. Što vi tu tražite, koji su vaši uvjeti?

Ne bih to nazvao prijeporom. Na početku treba naglasiti je da se već nekoliko puta razgovara o novoj fazi porezne reforme. Nemojte zaboraviti da je prije godinu dana bila prva faza, da smo uspjeli nekako nametnuti da se gleda vertikalno snižavanje PDV-a na određeni dio proizvoda, a ne horizontalno za jedan posto jer je to besmislica u ovom trenutku. I uspjeli smo svakoga uključiti u novu fazu porezne reforme i daljnje porezno rasterećenje.

Ali podizanje doprinosa za zdravstvo svima je sporno, pa tako i vama, zar ne?

Jedan politički stav će svi podržati - smanjimo poreze. Nitko neće podržati povećanje. Ali treba gledati cijeli paket. U tom cijelom paketu se gledalo na snižavanje PDV-a na mjestima koja koriste svi građani, bili oni u bilo kojoj industriji, bili zaposleni ili nezaposleni, bili umirovljenici ili učenici – njima se to smanjuje. U tom paketu se treba gledati da se očekuju reformski procesi. U obrazovanju idu. U porezima idu. Kako ide u poreznom, kakao ide u obrazovnom sustavu, na pragu je i mirovinski, isto jedan paket mjera očekujemo u zdravstvu. Ako ga treba poduprijeti određenim sredstvima u roku sljedećih nekoliko godina – OK.

U kojem roku? Uskoro će ova Vlada navršiti dvije godine. Ni jednu reformu ministra Kujundžića još nismo čuli. Do kada mislite čekati?

Čekati paket mjera iz zdravstva, ja očekujem da ćemo to sigurno vidjeti početkom jeseni. Ali posao HNS-a je kurikularna reforma, reforma strukovnog obrazovanja, sve one poticajne mjere kredita.

Vi ste isto dio Vlade. Zdravstvo i dalje gomila dugove. Do kada će građani krpati te rupe?

I onda imamo radno ljeto s poreznom mirovinskom reformom i onda nakon toga dolazi zdravstveni sustav.

Vi ste dio Vlade. Do kada će građani krpati te rupe?

Što kraće, to bolje.

Jeste li vi danas imali neki svoj prijedlog na sastanku?

Mi smo prije nekoliko mjeseci to istaknuli. Da treba vertikalno gledati smanjivanje PDV-a i da treba sigurno u fazu porezne reforme uključiti rasterećenje plaća i to se upravo i događa. Posebno smo željeli, bez obzira na političku interpretaciju, političke rizike, jer politika voli bježati od toga, ali to je porezno rasterećenje viših plaća. Ne mislim tu na politiku, nego na ljude koji danas rade kod Rimca, u Plivi, Ericsonu, IT-jevce koji de facto imaju šansu da s povećanjem plaće gledaju Hrvatsku na drugačiji način.

Biste li povećali porez, trošarine na alkohol i cigarete?

Zašto ne u prespektivi? Ti trendovi se događaju u EU-u. Ako povećavaš, moraš znati zašto. Ne da bi popunjavao rupe koje će se ponovno stvoriti. Ako dolazi reformski paket koji će zaustaviti dalje mahnito trošenje, onda je i to jedna od mjera.

Je li za vas povećanje od 30-ak kuna, što bi se moglo dogoditi na nekoj prosječnoj plaći, porezno rasterećenje ili je to licemjerje?

Povećanje standarda građana morate gledati kroz snižavanje cijena mesa, povrća, voća, ribe. Jer realno, svatko od nas radio-ne radio, to kupuje. Zamislite da se smanji s 35 kuna na 30 kuna kilogram krmenadle, što god to bilo. To je osjetno. I za studente i za bilo koga drugoga neki pomak. I na tome se povećava standard građana. Olakšavamo poslovanje poduzetnicima. Ima niz malih mjera. Ima i mjere da ćemo spriječiti crno i sivo tržište.

Koji je vaš konačan prag ispod kojeg ne idete i što ako ujesen ne bude ovog prijedloga, odnosno dogovora? Ili je dogovor sasvim realan?

Danas živimo potpuno novu politiku Hrvatske. To je razgovor, kompromis, suradnja. Mi imamo PTSP od ucjenjivačke suradnje i raspada bivših Vlada. Stvarno želim svaki put na stol staviti razgovor, suradnju i napraviti kompromis. I tako smo predložili rasterećenje plaće, smanjivanje PDV-a…

Kako možete biti sigurni da će trgovci spustiti cijene kad se spusti PDV?

To će napraviti tržište. Nećemo ih mi prisiljavati, ali će tržište..

Hoće li to građani osjetiti?

Kako neće. Dogodit će se pad, pad od jedan posto se ne bi dogodio. Pad od 12, 13, 15 posto će se sigurno osjetiti. Hoće li on biti 13 posto ili 11 ili 15, to će tržište napraviti.

Kako ste premijera uvjerili da odustane od svog predizbornog obećanja niže opće stope PDV-a?

Nije on rigidan čovjek. On je uvijek spreman na razgovor, razuman je i nije bilo problem.

A vlast je vlast?

Pa nije zbog toga. Kao što kažem, mi ne nastupamo uopće ucjenjivački. Mi ne gledamo… i to je isto novitet u Hrvatskoj. Konačno je došao sadržaj na stol. Mi ovdje pričamo o brojevima, o 24 posto, 36 posto, 25 posto, 13 posto PDV-a. Znači, nema više ni lijevo ni desno, samo naprijed. I ima naravno oni opasni populisti koji vuku natrag.

Prema Milanoviću ste bili puno, puno ultimativniji.

Ne, nismo. I onda se puno razgovaralo. I onda se puno kompromisa napravilo. Samo ste možda s vremenom to zaboravili. Ali, kako god. Moj modus operandi je i tada bio suradnja i razgovor.

Zar se ne može ipak nešto više napraviti za ljude s najnižim plaćama? Ovih 30-ak kuna – to potrošite na kruh, mlijeko i deset deka parizera.

Pa da, ali će to od danas biti jeftinije. To meso i to povrće će biti jeftinije. Onda mu više to znači u stotinama kuna uštede u cijeni koju plaća. Nego u samom prihodu. Zašto? Zato što bi ovdje razmišljali o 30 kuna povećanja plaća zaposlenom. Što je s umirovljenicima? Što je sa svima drugima koji nisu na plaći ili su na plaćama gdje nemaju porez na dohodak?

Može li sada cijeli ovaj efekt poreznog rasterećenja i porezne reforme poništiti priča s Uljanikom? To je jedna priča koju Vi vučete iz doba Milanovićeve Vlade. Koliko će nas koštati to spašavanje Uljanika?

Ne može poništiti. To su svije odvojene priče. To treba riješiti. To je ušlo u kritičnu fazu. Možda se trebalo rješavati...

Zašto mislite da je kritična faza?

Imam dojam da se trebalo rješavati prije četiri, pet, šest mjeseci. Ok, ušlo je u kritičnu fazu.

Tko je zakasnio, tko je zaspao?

Mislim da je to pitanje … Ja nisam sada u Vladi i nisam ministar.

Vaša stranka.

Ali mislim da je to ipak pitanje za članove Vlade i vjerujem, uvjeren sam da će dio brodogradnje ostati i u 3. maju.

Hoće li biti novca za plaće radnicima Uljanika idući mjesec?

Ja to ne znam, ne radim u Uljaniku i nisam tamo uključen. Morate pitati članove društva. Vjerujem da to čak ni ministri ne znaju, nego uprava društva.

