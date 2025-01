Iz zime nakratko ćemo zakoračiti u proljeće.



"Užasno se osjećam kad je ova promjena, jako mi je loše", rekla je Mirjana.



"Glava me zna boljeti od promjene vremena, malo kosti i to je to", objasnila je Darinka.



Stiže jaka južina i naglo zatopljenje. Temperatura će najviše porasti u kopnenim krajevima. Umjesto minusa, u većini zemlje će biti između 12 i 15 stupnjeva.



"Malo je teško priviknuti se s hladnog na toplije, odnosno s toplijeg na hladno, ali ne utječe previše na mene", rekao je Nikola.

"Ništa previše ne utječe na mene, možda i bolje da je toplije toplije jer mogu ići van s prijateljima", rekao je Dominik.



Uz promjenu vremena neki će osjetiti i promjenu raspoloženja, glavobolju, pad koncentracije. Kod kroničnih bolesnika moguće su dodatne smetnje.



"Često se mijenja tlak s visokog u niski, poremećaj u smislu nekakvog lupanja, poremećaja rada srca, otežanog disanja kod plućnih bolesnika. A pacijenti s lokomotornim bolestima imat će jače bolove u kostima, zglobovima u mišićima", upozorila je doktorica Davorka Muškardin.



Očekuje nas promjenjivo i oblačno vrijeme, povremeno i kišovito.

Građani su na sve spremni.



"Neće me ni ovo vrijeme zadržat doma u kući", rekla je Mirjana. "Što se mora napraviti - mora se, bila kiša ili sunce", objasnila je Danijela.

"Nisam ni gledao na mobitelu kakvo će biti vrijeme, ponesem kišobran, često se mijenja pa da me ne bi iznenadilo. Kada je južina drukčije je vrijeme, drukčiji je tlak. Bolje se osjećam, naravno, kad je bura", poručio je Srećko.

Promjena će trajati do petka, a onda opet prava zima.

Pročitajte i ovo Krvoproliće na Cetinju UZNEMIRUJUĆE Je li policija lagala o potjeri za masovnim ubojicom? Pojavila se nova snimka koja baca sumnju

Pročitajte i ovo Užas u susjedstvu Stravična nesreća: Obitelj autom sletjela u rijeku, dječak (5) jedini preživio na čudesan način