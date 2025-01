Stiže nam osjetno toplije vrijeme: Detalje donosi meteorolog Darijo Brzoja

Dobar dio snijega će se otopiti s obzirom na to da nas od ponedjeljka pa sve do petka očekuje osjetno toplije vrijeme i često umjeren do jak jugozapadnjak. Ali, u petak ipak, nova promjena, ponovno, vrlo izgledno i snijeg i još jednom snažnije zahladnjenje. Tako da će ljubitelji snijega moći nastaviti sa svojim snježnim aktivnostima ponovno već od sljedećeg vikenda.

Uz promjenjivo oblačno nebo i jugozapadnjak, u mnogim krajevima već danas je manje hladno, no pravi porast temperature očekuje se zapravo u ponedjeljak kad će ponegdje u unutrašnjosti biti i 15 stupnjeva.

Na našoj sinoptičkoj karti jasno se vidi duboka i prostrana ciklona koja se centrom premješta rubom europskog kontinenta prema sjeveru, pri čemu se dobar dio Europe nalazi u njezinom toplom sektoru, između tople i hladne fronte gdje u jugozapadnoj struji, i nama pritječe topao, vlažan zrak sa Sredozemlja. Već se vidi i sestrinska ciklona, atmosferski poremećaj koji će se preko naših krajeva premjestiti s utorka na srijedu i donijeti kišu. No, kiše će, po malo i lokalno u sljedećem tjednu biti gotovo svakodnevno.



Očekuje nas promjenjivo oblačno jutro, uglavnom uz kraća sunčana razdoblja i to prije svega u unutrašnjosti. U gorju, na Jadranu te u predjelima uz Jadran mjestimice će kišiti: najizglednije u Gorskom kotaru i na širem riječkom području. Puhat će umjeren, jak, na sjeveru zemlje i vrlo jak, a u gorju čak olujan jugozapadni vjetar: na moru jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 3 do 7, na istoku niža, oko 1, a duž Jadrana većinom između 8 i 12 stupnjeva.



I poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj promjenjivo: nešto malo sunca, uglavnom više oblaka, ali suho. Puhat će umjeren do vrlo jak jugozapadni vjetar, u višim predjelima i na sjeveru moguće s olujnim udarima. Bit će i osjetno toplije nego danas, uz najvišu dnevnu temperaturu većinom između 13 i čak 15 stupnjeva.



Slično i u Slavoniji i Baranji. Malo sunčanije nego drugdje, no i dalje promjenjivo. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, a temperatura će biti od 11 do 14 stupnjeva.



Razmjerno toplo za doba godine uz izraženu južinu u ponedjeljak će biti u gorskoj Hrvatskoj, a i u gorju i na sjevernom Jadranu uz to povremeno može i kišiti. Na moru vrlo jak južni vjetar, a u gorju na mahove mjestimice olujan jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj oko 10, a na sjevernom Jadranu od 12 do 15 stupnjeva.



I u Dalmaciji u ponedjeljak promjenjivo, no neće biti mnogo kiše. Eventualno u zaleđu sredinom dana te na jugu poslijepodne ili prema večeri. Puhat će jako i olujno jugo zbog čega je i ovdje na snazi Meteoalarm. Temperatura mjestimice može i do 16 stupnjeva.

Izražena južina će nas pratiti i u nastavku tjedna. U kopnenim krajevima svih dana promjenjivo do pretežno oblačno, vjetrovito i iznadprosječno toplo. U utorak kiša posvuda, a u ostale dane prije svega u gorskoj Hrvatskoj. Pri tom bi u četvrtak tu mogla biti i izraženija. Temperatura sve do petka najčešće između 12 i 15 stupnjeva.

I na Jadranu cijeli tjedan promjenjivo, toplo i vjetrovito, vrijeme po jugu. Izraženijih pljuskova u utorak može biti na južnom Jadranu, na dubrovačkom području, a u četvrtak na sjevernom, gdje će i u druge dane biti šansi za barem malo kiše. Puhat će umjeren do vrlo jak južni vjetar i jugo.



Iznadprosječno toplo sve do petka kad nas očekuje nova promjena vremena, novo zahladnjenje i novi snijeg. Tako se već sljedeći vikend vraćamo u zimski režim.

