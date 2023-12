Ministar financija o planovima u novoj godini, ali i odnosima s bivšim ministrom gospodarstva: "Filipović je otišao u izvanrednim okolnostima, razgovarali smo o tome..."

Premijer Andrej Plenković najavio je daljnji rast BDP-a, plaća i mirovina. Donesene su i mjere aktivne politike za zapošljavanje za iduću godinu. Utvrđena je i osnovica za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade, kao i osnovica za izračun iznosa naknade za rad udomitelja. Kreće i jednokratna isplata umirovljenicima.

Dnevnik Nove TV ugostio je u studiju ministra financija Marka Primorca s kojim je između ostalog o Vladinim planovima u superizbornoj 2024. godini razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

Na pitanje koje darove još Vlada sprema i što je iduće u superizbornoj godini, Primorac je odgovorio da se to krivo kontekstualizira u smislu izbora.

"Predsjednik Vlade je danas rekao, ako je ovo nekakav predizborni potez, onda smo donijeli takvih već sedam komada. Ne bih to na taj način tumačio, ali svi oni korisnici proračuna koji budu izvršavali rashode do izbora, bit će dobitnici predizborne godine", dodao je.

Tandara Knezović na to je odgovorila da djeluju kao da imaju pune ruke poklona od kojih se jedva vrata otvaraju, kao pred Božić kada dođe Djed Mraz.

Marko Primorac, ministar financija Hrvatske Foto: Dnevnik Nove TV

"Ma nije. Mi smo uz nekakvo redovno izvršavanje rashoda onoga što je bilo i predviđeno planom proračuna", ispričao je Primorac i dodao da to nema veze s kupovanjem glasača na izborima.

"Mi smo sedam paketa mjera donijeli u različitim oblicima s ciljem zaštite standarda građana, pomoći onim građanima koji su najugroženiji i trudili smo se da te mjere budu ciljane, usmjere na one koji imaju najniže dohotke. Trudili smo se da te mjere ne potiču inflaciju, da potiču realnu kupovnu moć onima kojima je to potrebno kako bismo se nosili s inflatornim pritiscima", nastavio je ministar.

Tandara Knezović nadovezala se na inflaciju koju je Primorac spomenuo i pitala ga što očekuje od iduće godine.

"Mi očekujemo, prema našim procjenama, da bi se inflacija trebala smanjiti na razinu nešto više od tri posto. To je, naravno, još uvijek nezadovoljavajuće, idealno bi bilo kada bi bila na razini od dva posto otprilike. Zadovoljni smo smjerom kretanja, odnosno trendovima koji su ovdje prisutni. Mi de facto od studenoga prošle godine kontinuirano bilježimo smanjivanje stope inflacije, ali bit ćemo zadovoljni kada ona bude otprilike dva posto", odgovorio je Primorac.

Cijene su s druge strane drastično visoke, rekla je Tandara Knezović na što joj je ministar odgovorio da ne zna odakle ta teza da te dvije stvari nisu povezane.

"Nemojte da vas opet pitam idete li u dućan", prisjetila se reporterka intervjua s ministrom početkom listopada kada je u Dnevniku Nove TV rekao da nema vremena za otići u dućan te to obavlja žena.

"Potrošački indeks cijena obuhvaća upravo one proizvode koje ljudi konzumiraju, statistički se mjeri na neki način, upravo se i sve ono što je sadržano u potrošačkoj košarici odražava i na indeks potrošačkih cijena", odgovorio je Primorac.

Upitan je kako objašnjava veću potrošnju. "Cijene jesu nešto veće. Naravno da jesu, inflacija je prisutna. Kada sam rekao da dolazi do ublažavanja inflatornih pritisaka, to ne znači da su cijene pale, nego da one rastu sporijom dinamikom. Mi bi bili najsretniji da su te cijene niže", odgovorio je.

Na pitanje mogu li još nešto učiniti rekao je da ne zna što bi kao Vlada još mogli učiniti. "Mogu se administrativno ograničavati cijene, međutim to nisu neki ishodi koji su poželjni", dodao je.

Dvojno iskazivanje cijena

S prvim siječnja prestaje dvojno iskazivanje cijena, a na pitanje nosi li to sa sobom ponovno poskupljenje i lovljenje u mutnom Primorac je rekao da nema potreba za time.

"Puno me pitanja pitate, a malo mi vremena dajete za odgovor pa je teško to sve pojasniti. Ne mislim da će doći do poskupljenja. To što neće postojati obveza dvojnog iskazivanja cijena ne znači da građani ne znaju po kojem tečaju se te cijene preračunavaju. Onu cijenu koja je izražena u eurima mogu vrlo lako po fiksnom tečaju konverzije pretvoriti u kune pa mogu na taj način, ako im je još uvijek potrebno, imati dojam koliko bi to bilo kuna. Ne radi se o nikakvoj prijevari ili omogućavanju da netko tu lovu u mutnom", naglasio je.

Jednako tako, upozorila je Tandara Knezović, uvjeravao je da neće doći do povećanja cijena uvođenjem eura pa je do toga ipak došlo.

"Opet je to jedna priča koja zahtjeva širi kontekst. Inflatorni pritisci su prisutni ne samo u Hrvatskoj, nego i u nizu drugih država, ne samo EU, nego i šire. U baltičkim državama je inflacija bila preko 20 posto u nekom trenutku tako da su cijene još više rasle. Mi smo uveli euro u trenutku kada je inflacija bila prisutna i cijene su rasle zbog toga što su inflatorni pritisci, prije svega prekidima u opskrbnim lancima pa onda otpuštanjima u tim prekidima, povećanju potrošnje općenito, povećanju likvidnosti...", objasnio je ministar financija.

Bivši i sadašnji ministar gospodarstva

Opskrbi lanci tema su o kojoj Primorac mora surađivati s ministrom gospodarstva koji je sada Damir Habijan.

"Jako je dobar. Znam gospodina Habijana od prije, upoznao sam ga u Hrvatskom saboru. Mislim da je osoba koja je vrlo organizirana, ima racionalan pogled na sve ono što ministar gospodarstva mora imati u vidu. Radi se o osobi koja ima stručnu ekspertizu, dakle pravniku koji će zasigurno biti u mogućnosti posložiti sve ono što je u tom resoru potrebno posložiti", komentirao je Primorac Habijana.

Što se tiče bivšeg ministra Davora Filipovića, Primorčevog kolege s Ekonomskog fakulteta, Primorac je rekao da su se čuli.

"Ne samo da smo se čuli, nego smo se i vidjeli. Bili smo na jednom zajedničkom druženju. Ministar Filipović je otišao u izvanrednim okolnostima, naravno da smo o tome razgovarali, ali na Ekonomskom fakultetu je trenutno profesor", kazao je i dodao da nisu razgovarali o tome je li njegova politička karijera gotova.

"Jako sam loš s političkom procjenom, uglavnom se držim struke. Ministarstvo financija je dominantno stručno mjesto pa onda i političko po prirodi stvari, ali uglavnom su ministri financija ljudi koji su stručnjaci koji se bave ekonomijom i to im je primarna ekspertiza, a onda politika dolazi usput", nastavio je.

Na pitanje boji li se da će postati potrošna ministarska roba, Primorac je odgovorio da se ne boji i da se jedva čeka vratiti na fakultet. "Moja karijera je znanstveno-istraživačka. Ja sam ovdje došao u okolnostima kada smo ostali bez ministra financija, došao sam pomoći i onoga trenutka kada za mene više ne bude potrebe, kada bude došao netko tko će to bolje raditi od mene, ja ću biti presretan", dodao je.

Obveznica i trezorac

Što se tiče nove runde obveznica i trezoraca, ona svakako ide. "Uz narodnu obveznicu i trezorac odlučili smo aktivnije angažirati i sektor stanovnišvta u izdavanju javnoga duga tako da ćemo već u prvom kvartalu vjerojatno nastaviti tim trendom i izdat ćemo narodnu obveznicu već sljedeću. Cilj nam je povećati participaciju građana, a na taj način pozitivno utjecati na inflatorna kretanja. Ono što je još važnije, ostaviti onaj dio kamatnih rashoda i na taj način povećati njihovu realnu kupovnu moć i općenito životni standard", rekao je.

Tandara Knezović istaknula je da ministru Ivanu Malenici ponovno suci prijete štrajkom. Pitala je Primorca hoće li mu dati novac ako će morati izdvojiti veći iznos za plaće.

"Ja sam uvjeren da će sve to riješiti kako treba, vodio je uspješno dijalog s ostalim dionicima u svome sektoru. Jako mu vjerujem, ministar Malenica je s gospođom Šušković vodio dijalog koji je rezultirao i povećanjem materijalnih prava i brojnim koristima, mislim da su to bili brojni pozitivni iskoraci. Sljedeće godine imamo najavu povećanja plaća u javnom sektoru, uvjeren sam da će ministar Malenica imati sve to u vidu i da će uspješno privesti taj proces kraju", komentirao je.

Rekao je i da misli da je sve kune zamijenio u eure, ali i da ga ne čudi što građani nisu zamijenili staru valutu za novu s obzirom da imaju neogranićenu mogućnost zamjene papirnatih novčanica. "Mislim da građani ne trebaju biti pod stresom zbog toga, u HNB-u će moći to neograničeno učiniti", rekao je za kraj ministar financija.

