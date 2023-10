Ministar Primorac otkrio neke detalje o rebalansu proračuna, a o cijenama poručuje: "Nemam baš vremena ići u dućan. Supruga kupuje, ne žali se"

Godinu smo završili u plusu, sezona i inflacija pune blagajnu i opet evo rebalansa, pitanje je zašto.

"Sutra ćemo na Vladi utvrditi rebalans. Mi ćemo i 2023. povećati rashode za 1,2 milijarde eura, proračunski prihodi porast će za 1,1 milijardu erua. Nekoliko osnovnih kategorija rashoda. Za mirovine oko 340 milijuna eura, na potresu 275 milijuna, energetske mjere i ostalo iz petoga paketa 265 milijuna eura. Oko 220 milijuna eura su dodatni rashodi za plaće. I kada se sve skupa zbroji, mi ćemo revidirati i rast gospodarstva na 2,8 posto, a deficit će biti smanjen sa 0,7 na 0,3 posto BDP-a", rekao je ministar i dodao kako je udio javnog duga u BDP-u 67 posto.

Pročitajte i ovo velika međunarodna akcija Dileri pali u Splitu, stručnjak za Dnevnik Nove TV: "Traži se u prvom redu droga, novac, oružje, isprave..."

Tandara Knezović pitala je i koliko je inflacija napunila državnu blagajnu. Ministar Primorac ponavlja kako se očekuje povećanje prihoda od 1,1 milijardu eura do kraja godine, a kaže i kako očekuje trend pada inflacije.

Za inflaciju ministar kaže kako je prošle godine bila na 10,8 posto, a ove godine se prosječno projicira osam posto.

Pročitajte i ovo iz minute u minutu FOTO/VIDEO Izrael pozvao građane da se sklone zbog upada iz Libanona, da bi poslije objavili kako je bila riječ o - ljudskoj pogrešci

Reporterku je zanimalo i vidi li ministar Primorac trend pada cijena i mimo onih 30 zamrznutih, na što je odgovorio: "Nemam baš vremena ići u dućan. Supruga kupuje", kazao je i dodao kako se ona ne žali na cijene i kako nemaju vremena o tome razgovarati jer se bave obiteljskim temama.

Nakon dobrog iskustva sa narodnom obveznicom građanima stižu 'trezorci', pitanje je kada.

"Mi ćemo do kraja 10. mjeseca iznijeti plan i detaljno pojasniti građanima na koji način ćemo plasirati i narodne trezorske zapise. Očekujemo taj plasman, početkom ili sredinom 11. mjeseca", kazao je ministar. Još se ne zna ni u kojem iznosu će to biti.



Je li nadobudno reći da će pregovori sa sindikatima biti gotovi do listopada, zanimalo je reporterku. Primorac kaže kako smatra da nije i uvjeren je kako će se sve dogovoriti, a iduća runda razgovora je 20. listopada.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.