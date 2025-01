vrhunske sorte

Vino je u Hrvatskoj rekordno poskupjelo: "Od politike boli glava, od našeg vina definitivno manje"

Poskupjela je hrana, a to Hrvatima itekako teško pada. No poskupjelo je i piće. Jer Hrvatska je rekorder po poskupljenju vina. Čak 7 i pol puta više od prosjeka EU. Iako se naše vino po kvaliteti može mjeriti s razvikanim europskim vinima, zbog cijene mnogima zadaje – glavobolje. No ne i bivšim ministrima koji su politiku zamijenili vinarstvom.