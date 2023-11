Malenica o ocjenjivanju u javnoj upravi i prigovorima sindikata: "Nećemo ravnateljima dati oružje da se osvećuju učiteljima"

Vlada je u Sabor poslala Zakon o plaćama u državnim i javnim službama zbog kojeg bi zaposlenici mogli dobiti osjetno povećanje plaća u idućoj godini. O toj je temi s ministrom pravosuđa i uprave Ivanom Malenicom u Dnevniku Nove TV razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

"Nove plaće bit trebale biti isplaćene u travnju sljedeće godine. Znači, to će biti plaće za ožujak. Do tada radimo na uredbama. U srijedu smo sindikatima predstavili nacrte koeficijenata za radna mjesta u državnoj i javnoj službi i sada nam predstaje razdoblje razgovora sa sindikatima", rekao je.

"Najniži koeficijent je 1,06, a do sada je najniži koeficijent bio 0,631. To je za namještenike četvrte vrste koji su bili najmanje plaćeni. Mi smo to pripremili i od sljedećeg tjedna počinju razgovori sa sindikatima da bismo vidjeli postoji li prostor za dodatne uredbe", dodao je.

Od sljedeće godine bi 200.000 službenika i namještenika trebali imati veće plaće, ali sindikatima se ne sviđa što će,na primjer, ravnatelji ocjenjivati zaposlenike škola.

"Ovo je svakako jedna od najvećih reformi u javnoj upravi i po prvi put smo unijeli ocjenjivanje vezano uz rast plaća. Resornim ministrima smo prepustili da donesu akte kojima će u svojim resorima urediti ocjenjivanje", objasnio je ministar.

"To je nešto o čemu će se sigurno razgovarati sa sindikatima kako bi se usuglasili kriteriji. Nama nije cilj ravnateljima dati oružje u ruke kojima će se oni osvećivati učiteljima. Utvrdit će se objektivni kriteriji i vjerujem da će svi biti zadovoljni", napomenuo je.

Kupnja Fortenove i suđenje navijačima

Malenica je komentirao vijest da je Pavao Vujnovac kupio Fortenovu.

"Ovo što se događa oko Fortenove je, prije svega, stvar tržišta. Tu može netko biti zadovoljan ili nezadovoljan, ali postoje mjerodavna tijela koja će odlučiti ako se neki postupak pokrene. Što se tiče tužbi, to je stvar sudova. Država kao takva nema ništa s time", ustvrdio je.

Osvrnuo s i na suđenje navijačima Dinama koji će u Grčkoj idućeg tjedna pred sudom iznijeti svoju obranu.

"Čitavo vrijeme čekamo da ta istraga završi i ja očekujem da će oni sljedeći tjedan napokon biti pušteni. Iz Grčke nemamo nikakvih signala, ali čitavo vrijeme razgovaramo i vjerujem da to ide u dobrom smjeru", rekao je Malenica.

Na kraju razgovora u studiju Dnevnika Nove TV, ministar je komentirao napredak pregovora oko izgradnje stadiona na Maksimiru.

"I u četvrtak smo imali sastanak s predstavnicima Zagrebačke nadbiskupije i vjerujem da će tijekom narednih tjedana biti postignut sporazum. To je inicijativa Vlade da napokon Zagreb dobije respektabilan nacionalni stadion. Možemo očekivati da će to biti riješeno i s Crkvom i s Gradom Zagrebom i vjerujem da će se steći preduvjeti za izgradnju", zaključio je Malenica.

