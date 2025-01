Najveći distributer u Europi otkrio razloge visokih cijena u Hrvatskoj: "I svi ti centri..."

Gost Dnevnika Nove TV bio je najveći distributer u Europi Branko Roglić. S njime je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović.

"Mislim da je dobro da je bojkot počeo, ali neće to ostaviti neki značajan trag, neće se tu puno stvari promijeniti. Zato što glavni uzroci ostaju, a to je skupa država, mala produktivnost i još jedna vrlo bitna stvar, a to je da su ljudi navikli na kunu i još uvijek je u glavi kuna iako imamo euro, koji je sedam puta veći", započeo je Roglić.

"Ljudi još uvijek misle da troše kune, a troše eure. Još jedna stvar koja se rijetko spominje, a bitna je, jest da je velik broj centara. Daleko veći nego što maloj Hrvatskoj treba. I svi ti centri, s obzirom na to da ih ima puno, ne mogu imati dovoljan promet. Taj je onda promet mali i da bi ostvarili profitabilnost - moraju podići cijene.

"Ne mogu imati pravu profitabilnost zato što ih ima puno", rekao je i potom odgovorio na pitanje misli li da će se na nekoga odraziti najavljeni novi bojkot.

"Mislim da je to upozorenje dobro, ali da će se značajno odraziti s jednim danom bojkota - neće", dodao je Roglić.

Sljedeće pitanje bilo je može li se tržište dovesti u red.

"To se može samo ako se sve drugo dovede u red, ali se politika ne bi trebala miješati, a ona se dosta miješa. Politika, nažalost, nekad i treba, ali najbolje bi bilo kad bi se tržište samo reguliralo", rekao je Roglić i potom objasnio što misli da bi država trebala učiniti.

"Oni povremeno smanjuju PDV za neke proizvode, pa tako amortiziraju problem naše loše produktivnosti i skupe države. Trebaju restrukturirati državu, treba umjesto 20 i nešto županija biti šest županija. Svaka županija trebala bi imati desetak općina. Dalje bi trebala prilagoditi Zakon o radu kapitalizmu, što znači da čovjek koji vodi poduzeće može neradniku reći: 'Ti rušiš moju produktivnost.' Javna i državna poduzeća isto bi trebalo restrukturirati zato što u Hrvatskim šumama, u Hrvatskim vodama, u svim tim javnim i državnim poduzećima toliko ima prezaposlenih da su njihovi proizvodi skupi. A proizvodi državnih i javnih poduzeća ulaze u svaki proizvod koji se proizvodi u Hrvatskoj. To su vam voda, struja, energetika kompletno i kad ti proizvodi uđu u naš proizvod, on je skup i nekonkurentan", objasnio je Roglić.

Zatim je odgovorio na pitanje smatra li da bi se nešto promijenilo smanjenjem PDV-a.

"To je rješenje, ali onda se država ne može financirati. Da je država jeftinija, mogao bi se smanjiti PDV, ali kad je skupa država... Trgovci tu nisu mogli ništa zato što oni time gube prag profitabilnosti. Jer ako imaju mali promet, onda, da bi osigurali prag profitabilnosti, moraju dignuti cijene. Ima ogroman broj tih trgovačkih centara. U svakom ih je gradu pet, šest, deset. Previše ih je i ne doprinosi to konkurentnosti, nego doprinosi smanjenju njihove profitabilnosti, što oni nadomještaju višim cijenama", rekao je Roglić.

Sljedeće je komentirao zamrzavanje cijena određenih proizvoda.

"Problem je što i dalje ostaje naša loša produktivnost i naša loša država. Nešto će malo to zamrzavanje ublažiti, ali trajno riješiti sigurno neće", rekao je.

Dotaknuo se i poziva ministra gospodarstva Ante Šušnjara na bojkot.

"To nije normalno. Bilo bi normalno da ministar gospodarstva traži da država pojeftinjuje, a ovo je prilagođavanje situaciji. Ministar se samo prilagođava", objasnio je i dodao za kraj:

"Sad je najvažnije ne zamjeriti se prije lokalnih izbora."

