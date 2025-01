Zbog visokih cijena za petak se priprema opći bojkot kupovanja proizvoda, ali i usluga. Ugostitelji podržavaju građane.



"Mi smo već osjetili kod naših potrošača i građana ono što se već događa, a to je manja kupovna moć i manja potrošnja. Trebamo svakako ovo podržati i taj manji promet koji očekujemo treba nas sve upozoriti da trebamo krenuti nekim drugim putem", rekao je Đani Banovac iz Ceha ugostitelja.

Glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić kaže da građani imaju pravo prosvjedovati ako nisu zadovoljni cijenama, ali treba sagledati širu sliku, kako je do takvog povećanja došlo. A to su, ističe, veće plaće većine zaposlenih i veća kupovna moć.



"Od bojkota, po našim analizama, izgubit će svi. Treba shvatiti da u trgovini radi 250.000 zaposlenih, imate proizvodnju hrane, gdje još radi 25.000, turizam, gdje je gotovo 150.000 zaposlenih, a to je sektor koji jako ovisi o funkcioniranju trgovine", rekao je Stojić.

Stručnjak za trgovinu i maloprodaju kaže - Hrvatska je vrlo skupa zemlja za poslovanje.



"Od sveg novca koji prođe kroz trgovinu hranom 94 posto ode dobavljačima i državi, tako da trgovina ima tu malo prostora za reakciju", rekao je Slobodan Školnik, savjetnik za maloprodaju.

Cijelu priču pogledajte u prilogu Karle Trstenjak.

