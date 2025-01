troškovi hrane

Vlada najavila novo zamrzavanje cijena, a trgovci novo povećanje: "Da imam manje godina ne bih se zadržala ovdje"

Dok se čeka zamrzavanje novih cijena proizvoda, građani baš i nisu primijetili one već zamrznute. Troškovi za hranu rastu. Odgovornost za to tražit će se u Saboru. Most priprema interpelaciju.