Dvostruko ubojstvo u Gospiću šokiralo Hrvatsku: "Jako tragično za cijelu zajednicu"

Muškarac (47) je u Gospiću ubio majku i baku, a jedno je tijelo pronađeno u septičkoj jami. Osumnjičenik za ova strašna djela zbog duševnih je smetnji već bio poznat policiji.

Kriminalističko istraživanje još je uvijek u tijeku, a reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga o ovoj je tragediji razgovarala s Nadom Rukavinom iz Ženske grupe Korak.

"Koliko ja znam, ovo je prvi put da se u Gospiću dogodio dvorstruki femicid i to je jako tragično za cijelu zajednicu. Svi su maksimalno šokirani", poručila je Rukavina.

Žrtve su žene starije životne dobi, koje se teže odlučuju na prijavu nasilja.

"Naprosto zbog tog patrijarhata i odgoja, kao i života koji su provele s nasilnikom. Što duže živite s nasilnikom, to ga je teže prijaviti", napomenula je Rukavina.

"U ovakvim se sredinama ljudi bolje poznaju i teže je prijaviti nešto. Svi se boje neke osude, viktimizacije, onoga što će susjed misliti. Mislim da je to jedan od problema", dodala je.

Nada Rukavina iz Ženske grupe Korak i Katarina Jusić Mezga Foto: DNEVNIK.hr

U Ženskoj grupi Korak svake godine bilježe sve veći broj prijava nasilja.

"Ne bih rekla da to znači da je nasilje naročito češće u društvu, nego su ljudi više osviješćeni. Pogotovo mlađe osobe, mlađe žene, žene s djecom – one se puno lakše odluče na prijavu nasilja", zaključila je Rukavina.