Tko je kriv za radikalne podjele u društvu i koju peticiju će potpisati? Jandroković i o Thompsonu: "Jedna stvar je zanimljiva..."

Idući tjedan saborski zastupnici idu na zimske praznike i nema ih mjesec dana. Protekla sjednica opet je prošla u duhu 45., padale su i teške riječi.

Što na sve kaže predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u intervjuu je doznala reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović.

Jandroković je na pitanje kako bi jednom riječju opisao sjednicu odgovorio – ravnoteža.

"Bilo je vrlo zanimljivih trenutaka, iskristaliziralo se tko pripada jako lijevo, tko je lijevi centar, tko je sredina, desni centar... Teških riječi ima svugdje, od braka, prijateljstava, pa i parlamenta, što je najnormalnije. Čini mi se, bez obzira na dojam javnosti, da je ovo bila relativno kvalitetna sjednica. Imali smo mnogo zanimljivih tema..." rekao je Jandroković.

Poručio je i da misli kako će se društvene tenzije smanjiti nakon povratka sa zimskih praznika.

"Nisam od onih koji provociraju sukobe"

"Nije pitanje ratova samo karakteristika za Hrvatsku, već je globalni fenomen gdje se zaoštrava retorika. Kod nas postoji fenomen kad god otvorimo svjetonazorske rasprave, najviše se govori o ilegalnim migracijama, rodnoj ideologiji... Kod nas se sve te teme vrate u Drugi svjetski rat... Osjećam li se odgovorno? Nisam od onih koji provociraju sukobe i uvijek vodim računa da se stvari dovedu u balans... Danas su izazovi potpuno drugačiji, oko nas bjesne ratovi, brojne su prijetnje i opasnosti i za hrvatsko društvo je iznimno bitno da je stabilno... " smatra predsjednik Sabora.

Mladi u crnom koji se okupljaju na ulicama, antifašistički prosvjedi su, smatra Jandroković, radikali s lijeve i desne strane.

"Velika većina građana živi svoj život. Teško je reći da samo iz jednog izvora potiču takve stvari. Griješimo kada govorimo da smo drugačiji i gori od drugih. Usporedite brojne europske zemlje i vidjet ćete da radikalno lijeve i radikalno desne stranke imaju značajnu ulogu u životu za razliku od Hrvatske."

Nije ga strah što mu djeca odrastaju u takvom ozračju, rekao je Jandroković, s obzirom na to da su "poprilično odrasla".

"Nemojmo upadati u zamku..."

"Nemojmo upadati u zamku onih koji govore da je došlo do fašizacije i da smo zemlja koja je izgubila stabilnost", poručio je pa komentirao peticije o izmještanju molitelja s glavnih gradskih trgova, kao i onu o gay prideu.

"Ne bih ništa potpisivao jer sam protiv zabrana. Ne dolaze u obzir zabrane javnih okupljanja, osim onih koji potiču na nasilje. Svi bi trebali s puno više mjere, tolerancije i uvažavanja govoriti o drugoj strani. Zabrane ne vode ničem dobrom", smatra Jandroković.

Na pitanje je li prihvatljivo pravo 6+6 za one koji su osumnjičeni za korupciju, odgovorio je da je riječ o zakonskom pravu donesenom zbog dužnosnika koji ne mogu jedno vrijeme raditi zbog sukoba interesa, ali i mogućnosti "da se snađu nakon što izgube izbore".

"To je regulirano za normalne situacije. Ova situacija Andrije Mikulića razumijem da iritira građane. Treba pronaći rješenja koja će ipak prevenirati da se takve stvari događaju", rekao je i dodao da nema ništa protiv rješenja da netko ode na burzu.

"Potrebno je pronaći jedno dobro zakonsko rješenje koje će voditi računa o presumpciji nevinosti. Nemojmo brkati 6+6 u normalnim situacijama, ovo su ekstremne situacije... Svatko tko ima dobar prijedlog, neka ga predloži", poručio je.

Obrazloženje za smjenu drugih službenika istovremeno s bivšim glavnim državnim inspektorom Mikulićem, smatra Jandroković, vrlo je jasno.

"Ide se u prilagodbu novih zakonskih rješenja, a i načina koje će se voditi kampanje zbog OECD-a."

"Nemam ambiciju preuzeti HDZ"

Predsjednika Sabora ne plaši činjenica "da se desnica okrupnjava".

"Desnica je u puno situacija kroz ovih 35 izlazila zajedno na izbore, ali to nikad nije ugrozilo rezultat HDZ-a. Ne može nas u ovom trenutku nitko destabilizirati. Ovo je naš treći mandat. I ovdje promatramo to s određenim zanimanjem, ali nismo zabrinuti jer imamo stabilnu većinu, usmjereni smo na ono što je važno za građane."

Poručio je da je on desni centar, "kao što je to oduvijek bio i HDZ".

"Nisam se promijenio već više od 20 i nešto godina. Zato što sam otišao na Thompsonov koncert mislite da nisam više desni centar? Mi smo vam usidreni od osnivanja HDZ-a. HDZ pokriva prostor od centra do desno, ali nikad nismo išli u radikalizam. Imamo ljude koji su neki više u desno, neki u centru..." naveo je i poručio da nema ambiciju preuzeti stranku.

"Nešto je zanimljivo u vezi Thompsona..."

"Stabilni smo, imamo sjajne ekonomske rezultate ako ih kompariramo s ostalim članicama EU-a. Rastu plaće, mirovine, kreditni rejting. Znamo da postoje problemi, da jedan dio ljudi ima manja primanja i mirovine. Koncentrirani smo na te stvari i to je naš prioritet, a ovo sve mi se čini kao politička predstava koji kreiraju ljudi koji nemaju drugog sadržaja nego inzistiraju na političkim podjelama", zaključio je Jandroković pa naveo "zanimljivu činjenicu."

"Zanimljiva je stvar da Thompson pjeva po cijeloj Hrvatskoj. Bio je u Varaždinu, tamo je na vlasti SDP. Ići će u Poreč. Jedini problem koji postoji je Grad Zagreb. Je li problem u Thompsonu ili u lijevoj radikalnoj vlasti u Zagrebu?" pita Jandroković.

Za sljedeću godinu hrvatskim građanima zaželio je mir i sigurnost.