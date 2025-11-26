Tomašević odgovorio na Thompsonove prijetnje: "Ako se poziva na pravnu državu - idemo na sud"

Marko Perković Thompson teško se miri s odlukom zagrebačke gradske vlasti, koja mu nije odobrila održavanje drugog koncerta, dan nakon nastupa u Areni, 27. prosinca.

U prvom videoobraćanju na svojoj stranici na Facebooku Thompson je gradske čelnike prije dva dana nazvao sektom, a jučer je najavio "radikalnije poteze" iako nije objasnio na što točno misli.

Thompsonov menadžment tim povodom je održao konferenciju za medije.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević u emisiji "Zagrebi po Zagrebu" na Radiju Sljeme poručio je da je odluka grada konačna.

"Bili su ovo ljeto slobodni demokratski izbori, izabran sam voljom građana, Skupština je izabrana voljom građana Zagreba. Svoju odluku sam donio i bez obzira na pritiske ne planiram je mijenjati. Pojavile su se neke dezinformacije. 27. prosinca će koncerta biti. Prije mjesec dana je zatraženo od Thompsonovog tima da pošalju vizuale da stavimo najavu koncerta. To još nije došlo. Ali najavu smo stavili na popis svih drugih događaja. Koncerta 27. će biti jer je ugovor potpisan i ja sam legalist", rekao je Tomašević.

Kad je riječ o koncertu 28. prosinca, za njega nije potpisan nikakav ugovor. Pozvao se na zakone, Ustav i odluku Skupštine, a Thompsonu je savjetovao da ako se poziva na pravnu državu, da u njoj postoji jasan put za rješavanje sporova.

"Ako smatrate da je nešto protupravno ili da je neko pravo prekršeno, onda se koriste pravni instrumenti i ide se na sud i to se odluči na sudu", rekao je Tomašević.

Podsjetio je i da je slično nešto bilo i u Puli kad je tamo bio zabranjen koncert u pulskoj Areni, pa je pjevačev menadžment tužio grad i izgubio.

Laži o Hipodromu

Kad je riječ o prijetnjama koje mu Tomašević uputio, kao i njegovo pozivanje na ratne veterane, Tomašević je rekao da ne zna što bi Thompsonovi radikalni potezi trebali značiti, ali da ga nije strah. A imao je potrebu i ispraviti nešto što je rečeno još u prvom Thompsonovu videu.

"Neistina je da sam ja rekao da je pola milijuna ljudi na Hipodromu – fašisti. Nakon koncerta rekao sam da je velika većina ljudi tamo bila radi domoljublja, radi glazbe. Većina ljudi tamo ne podržava režim koji je ljude zbog druge vjere ili nacionalnosti u logorima sustavno ubijao. To sam javno rekao", rekao je Tomašević.

Domovinski rat je u temelju Hrvatske, kaže Tomašević, ali je i antifašizam, koji ima i svoj praznik u kalendaru, kao i drugi dani posvećeni Domovinskom ratu. Na pitanje bi li zabranio i koncert 27. prosinca kaže da ne bi.

"Ugovor je potpisan, a ja sam svoju odluku donio još prije mjesec dana. I toga se mislim držati. Koncert mogu spriječiti samo nadležne institucije", kazao je Tomašević pa pozvao i nadležne institucije da definiraju jesu li Thompsonove "radikalne mjere" nekakva prijetnja.