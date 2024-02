Turudić otkrio prve poteze, odgovorio i bi li se opet našao s Mamićem. Komentirao i rad europskog tužitelja: "Zemljama koje to nemaju je bolje"

Novi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u razgovoru za N1 televiziju ponovno je komentirao poruke koje je razmjenjivao s bivšom državnom tajnicom Josipom Rimac, sada Pleslić, te kazao kako se s njom nalazio kad je bila državna tajnica, saborska zastupnica i gradonačelnica Knina i naglasio da tada protiv nje nije vođen nikakav postupak.

Upitan za poruke u kojima se spominje ''amr'', odgovorio je pitanjem upitavši voditeljicu smatra li da bi se ona trebala sjećati svih svojih susreta unatrag pet godina.

Kazao je kako je nepristranost važna stvar, te da se podrazumijeva da je on kao šef DORH-a nepristran.

"To je izuzetno važna stvar, ja sam nepristran, podrazumijeva se da glavni državni odvjetnik to mora biti. Ja sam svoju nepristranost dokazao presudama u posljednjih 30 godina. Nitko nije spomenuo slučaj agorokor ili loru, slučaj koji je godinama bacao sjenu na Domovinski rat", kazao je Turudić i naglasio da je donosio zakonite odluke upitavši kako se to može protumačiti kao pristranost.

Istaknuo je kako je on miran jer nikada nije pogodovao Josipi Pleslić, niti je od nje prihvatio neku uslugu.

O sastancima s Mamićem

Komentirao je i sastanke sa Zdravkom Mamićem.

"Da mi je bilo ove pameti vjerojatno se ne bih našao s njime, bio sam naivan, a sad bih bio sebičniji. Ponijela me prijateljska emocija", rekao je Turudić.

Upitan kako javnost može znati da ga ponovno neće ponijeti prijateljske emocije, rekao je kako je "naučio".

Poručio je da će u svojem radu kao glavni državni odvjetnik biti samostalan i naglasio da nije dužan onima koji su ga birali.

"To je politička odluka", poručio je i dodao da dolazi u DORH da situacija bude bolja, a ne gora.

"Percepcija DORH-a nije dobra, ljudi smatraju da ne radi dobro svoj posao, a ima stvari koje su jako dobro napravljene. Ljudi misle da je u raljama politike", rekao je u razgovoru za N1.

Na pitanje o ovlastima koje u Hrvatskoj ima EPPO, odnosno Ured europskog javnog tužitelja, rekao je kako nije siguran da Hrvatskoj treba jedan takav ured.

"Nisam siguran da smo trebali osnovati takvo tijelo, ima niz zemalja koje to nemaju. One funkcioniraju i mislim da je situacija kod njih bolja. To je politička odluka. EPPO se brine o financijama Europske unije, ali se njihova moć prenaglašava", rekao je.

O predsjedniku i oporbi

Upitan za komentar na izjave predsjednika Zorana Milanovića vezano za njegov izbor na čelo DORH-a, Turudić je kazao kako njegove izjave govore same za sebe.

"Nemam što dodati, ne treba mu davati pažnju", rekao je.

O akcijama oporbe rekao je da s njima nema nikakvih problema.

"Živimo u demokratskoj državi, oni rade što misle da treba, nemam problem s time. Zbog uvreda koji su mi sasute u lice neću nikoga tužiti. Tužio sam samo jednog novinara i to prije deset godina“, rekao je Turudić.

Objasnio je da kada je ranije rekao da će njegov izbor smetati mnogima, da je tu mislio na ljude koji čine kaznena djela.

"Na to sam mislio, ne želim se nikom osvećivati jer ja radim profesionalno. Uvjeren sam da će situacija u u DORH-u biti bolja s danom mojeg odlaska jer ću jednog dana morati i otići", rekao je.

Prvi potez

Kao prvi potez koji će napraviti po dolasku u DORH naveo je razgovor sa svojom prethodnicom Zlatom Hrvoj Šipek. Rekao i kako će se zalagati za poboljšanje uvjeta rada u tom tijelu o čemu će, kaže, razgovarati s ministrom Malenicom.

"Tražit ću, moliti i zahtijevati da se poveća broj državnih odvjetnika na svim razinama", rekao je. Komentirao je i salvu burnih reakcija koje prate njegov izbor te rekao da su te reakcije na osobnoj razini.

"Ima puno ljudi koji pozdravljaju moj dolazak na čelo DORH-a, a ovo u Saboru… to je politička borba", zaključio je Turudić.