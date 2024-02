Dvjesto građana stiglo na Markov trg, među njima Tomašević i Orešković: Možemo! poslao poruku građanima i oporbi

Saborski zastupnici stranke Možemo! odlučili su u utorak prosvjedovati na Trgu Sv. Marka zbog odluke premijera Andreja Plenkovića da ustraje na prijedlogu Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Od podneva i tako 22 sata stajat će članovi Možemo na spomenutom trgu, a pozvali su i građane da im se pridruže.

Do večeras je stiglo do dvije stotine građana, izvještava reporterka DNEVNIKA Nove TV, Ivana Kopčić te dodaje kako će prosvjed trajati do 10 sati ujutro kada počinje glasovanje u Hrvatskom Saboru o izboru glavnog državnog odvjetnika.

"Okupljeni govore kako im svako malo prilaze drugi građani te donose čaj i kavu i izražavaju potporu. A podršku im je došla izraziti i Dalija Orešković, saborska zastupnica Centra. Iz Možemo su pozvali i druge oporbene zastupnike da im se pridruže. Neki će ovdje biti cijelu noć dok će drugi doći ujutro.", izvjestila je reporterka DNEVNIKA Nove TV i dodala kak su prosvjednici najavili da će sutra maknuti ogradu s Markova trga.

Iz Možemo su poručili i kako ne znaju hoće li se sutra pojaviti na glasovanju u Saboru kad je ionako već odlučeno tko će biti državni odvjetnik.

Zagrebački gradonačelnik i koordinatorom Možemo, Tomislav Tomašević, poručio je pak kako se večeras neće oglašavati u medijima vezano za ovu temu.

