Obećava brži oporavak i mladost, a stručnjaci upozoravaju: "Mogu uzrokovati razvoj raka"

Nisu peptidi više samo priča o brzom mršavljenju. Sve češće koriste ih i oni koji treniraju, tražeći kraći put do oporavka nakon ozljeda, veću mišićnu masu ili usporavanje znakova starenja. Upravo zato njihovo tržište posljednjih godina snažno raste pa se sada o njima sve više govori i u Americi koja ih je počela detaljnije razmatrati zbog sve raširenije uporabe.

"Prvo želim naglasiti da pripravke lijekova nije odobrio FDA. To znači da ih FDA prije stavljanja na tržište nije pregledao u smislu sigurnosti, učinkovitosti ni kvalitete proizvodnje", rekao je Matt Lash, zamjenik direktora Centra za evaluaciju i istraživanje lijekova.

Peptidi sve popularniji Foto: Dnevnik Nove TV

Peptidi sve popularniji Foto: Dnevnik Nove TV

Wellness kompanije ih promoviraju za izgradnju mišića, usporavanje starenja i brži oporavak, no za te tvrdnje još uvijek nema dovoljno znanstvenih dokaza.

"Zabrinutost je u tome što ne znamo djeluju li oni doista onako kako se tvrdi. Neki od tih peptida imaju učinak poticanja rasta. To možda na prvi pogled zvuči dobro, ali ono što se zapravo može dogoditi jest da se aktiviraju određeni geni u tijelu koji mogu uzrokovati razvoj raka", rekla je Rita Jew, predsjednica Instituta za sigurnu primjenu lijekova.

A trend nije zaobišao ni Hrvatsku. Peptidi se mogu pronaći i kod domaćih korisnika.

"Čitav niz molekula se reklamira i promovira od različitih influencera da imaju različite zdravstvene učinke. Obično neprovjereno i prodaju se i nabavljaju na različite načine i zapravo ih ljudi koriste, to je jednostavno postalo popularno", rekao je Robert Likić, klinički farmakolog, KBC Zagreb.

Robert Likić, klinički farmakolog, KBC Zagreb Foto: Dnevnik Nove TV

Na sve veći interes za peptide reagirao je i HALMED.

"Peptidi BPC-157 i TB-500 nisu lijekovi, odnosno nisu nigdje odobreni kao lijekovi. Također su uvršteni na Popis zabranjenih sredstava Službe za antidoping Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, sukladno listi Svjetske antidopinške agencije. HALMED podsjeća da u Republici Hrvatskoj nije dopuštena internetska prodaja lijekova niti njihovo naručivanje iz inozemstva", rekli su iz HALMEDA.

Stručnjaci pritom ne upozoravaju na sve peptide jednako – neki imaju dokazanu medicinsku primjenu, ali problem predstavljaju oni koji se koriste bez dovoljno istraživanja i liječničkog nadzora.

Peptidi sve popularniji Foto: Dnevnik Nove TV

Peptidi sve popularniji Foto: Dnevnik Nove TV

"Znači, jako puno istraživanja ima na životinjama i jako malo istraživanja ima na ljudima. U svakom slučaju, nedovoljno da bismo mi mogli sigurno, pouzdano zaključivati o sigurnosti i učinkovitosti primjene ovih peptida u ljudi", rekao je Robert Likić, klinički farmakolog.

Od obećanja o bržem oporavku i boljem izgledu do pitanja sigurnosti – peptidi su postali jedan od najbrže rastućih trendova u svijetu zdravlja i fitnessa. No, znanstvena potvrda njihovih učinaka još uvijek ne prati brzinu kojom ih ljudi počinju koristiti.