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Neočekivana nuspojava

Popularni lijekovi za mršavljenje kriju neugodno iznenađenje o kojem se sve više priča

PišeB. V., 23. srpnja 2026. @ 10:58 komentari
Ozempic
Ozempic Foto: Afp
Iako popularni lijekovi za mršavljenje postižu sjajne rezultate u borbi protiv kilograma, znanstvenici otkrivaju neočekivanu nuspojavu koja zabrinjava brojne pacijente, a to je gubitak kose.
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