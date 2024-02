Gdje je zapelo? Propadaju milijuni eura uloženi u Centar za mlade

Gradio se godinama, dovršio prije dvije godine, a službeno otvorio prije više od 365 dana. Točnije, službeno su zadarski Centar za mlade obišli političari.

Ima svega, ali nema mladih. Kao ni, tvrde mladi, sadržaja za njih u Zadru.

"Nekad imaju druženja na faksu, u studenstkom, ali evo, možda je do mene", kaže Lucija, studentica iz Omiša koja nije ni čula za Centar za mlade.

Mladima se, kažu, u gradu ne nudi ništa. A upravo je to "ništa" trebala popraviti velebna zgrada. Više od 4500 kvadrata bivše vojarne rekonstrukcijom, a uz pomoć europskih milijuna, trebao je bio prostor za mlade zadarske kreativne snage.

Trebao je, ali nije. Iz Grada tvrde da su buduće korisnike uključili u cijeli proces, a gradonačelnik je okupio neovisnu radnu skupinu.

"S ciljem izbjegavanja bilo kakvog politiziranja. Nažalost, ista osoba je i predsjednik Gradskog vijeća i korodinator te radne skupine. Nakon tri mjeseca rada te skupine, nije posao obavljen do kraja", rekao je Ante Ćurković, pročelnik ureda gradonačelnika Zadra.

Iako je struka rekla da mladi politiku u Centru ne žele, kako vrijeme curi i rok za otvaranje Centra je kraj ove godine, iz Grada su odlučili uzeti stvar u svoje ruke. Kažu da izbjegavaju najcrnji scenarij, a to je vraćanje europskog novca. Nije točno da radna skupina nije svoj posao radila, vraća lopticu predsjednik Gradskog vijeća.

"Radna skupina je obavila svoj dio posla i trebalo je već u 12. mjesecu biti formirana Ustanova jer bez ustanove, nije moguće realizirati programe", kaže Marko Vučetić, predsjednik gradskog vijeća Zadra.

U radnoj skupini u utorak su "pale" i tri ostavke.

"Jednostavno, ja sam izišao iz te radne skupine jer nemam vremena, počeli smo na zoomu, pa ovako, onako, ne mogu svoje dragocjeno vrijeme troši na takve stvari", poručio je Vinko Radovčić iz Drama Plus.

Za 60-ak mladih zadarskih glumaca, kaže njihov mentor i voditelj, novi i veći prostor značio bi napredak u radu.

"Toliko je nas to zapravo zakočilo u našem radu, taj Centar za mlade, mi smo napravili predstavu o tome, u očekivanju Godota, 2020., baš se bavimo tim problemom, ne možemo, nemamo gdje, ja više djeci ne mogu ni reć uskoro ćemo jer me sram to reći", rekao je Radovčić.

Tko će prvi otpustiti kočnice i koliko će još mladi u Zadru čekati Godota, trebalo bi se, poručuju iz Grada, razbistriti u idućih mjesec dana. Živi bili, pa vidjeli, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

