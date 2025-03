Papa Franjo planira se ove nedjelje prvi put nakon više od pet tjedana pokazati vjernicima i udijeliti im blagoslov s prozora svoje sobe u rimskoj bolnici Gemelli, priopćeno je iz Vatikana.

Papa Franjo (88) primljen je u bolnicu 14. veljače s teškom respiratornom infekcijom koja je zahtijevala daljnje liječenje. Javnost je Papu tijekom liječenja vidjela samo jednom i to na fotografiji koju je tiskovni ured Svete stolice objavio prošlog tjedana. Papa je na fotografiji snimljen s leđa dok moli u bolničkoj kapelici.

Papa Franjo Foto: Tiskovni ured Svete Stolice



"Papa Franjo želi doći do bolničkog prozora oko podneva u nedjelju kako bi pozdravio i blagoslovio", poručio je je Vatikan u kratkom priopćenju u subotu.

Papa uobičajeno nedjeljama vodi tjednu popodnevnu molitvu na Trgu svetog Petra, no to nije učinio od 9. veljače zbog odlaska u bolnicu. Vatikan je također priopćio da se ne očekuje da će Franjo održati molitvu ove nedjelje, ali da će doći do prozora kako bi pozdravio vjernike.

Papa Franjo - 1 Foto: Guliverimage

Francis je inače sklon plućnim infekcijama jer je kao mlad imao pleuritis i odstranjen mu je dio jednog plućnog krila.

Njegova hospitalizacija bila je najozbiljnija zdravstvena kriza u njegovom 12-godišnjem papinstvu, a najduže je bio izvan javnosti od izbora za papu 2013. godine.

Najnoviji vatikanski bilteni o papinom zdravstvenom stanju bili su oprezno optimistični. Vatikan je u petak priopćio da je Franjo smanjio upotrebu kisika visokog protoka kako bi lakše disao.

Međutim, jedan stariji kardinal rekao je u petak da bi papi moglo trebati vremena da "ponovno nauči govoriti" nakon što je tijekom boravka u bolnici koristio kisik.

"Papi je jako dobro, ali kisik s velikim protokom sve isušuje", rekao je kardinal Victor Fernandez, glavni vatikanski službenik za doktrinu. "Mora ponovno naučiti govoriti, ali njegovo je cjelokupno fizičko stanje kao prije."

Bolnica Gemelli u kojoj se liječi papa Franjo - 3 Foto: Afp

Vatikan nije naveo vremenski okvir za papin otpust iz bolnice, ali planovi za sastanak s britanskim kraljem Charlesom 8. travnja povećali su mogućnost da bi se Franjo do tada mogao vratiti u svoju rezidenciju u Vatikanu, piše Reuters.

Pročitajte i ovo stiže novi porez U ovim slučajevima ne plaća se porez na nekretnine: Objavljeno što vlasnici trebaju napraviti

Pročitajte i ovo Ovo su rizični faktori... Šokantan porast broja oboljelih među mladima od ove vrste raka: "Imamo stvarno loše rezultate..."

Pročitajte i ovo zabrinjavajući trend Ovo zanimanje više nije atraktivno: "Ne dao Bog da i njih uvozimo, to ne bi bilo dobro"