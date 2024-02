Danima Hrvatskom prolazi ciklona i donosi promjenjivo vrijeme: Nazire li joj se kraj?

Već četvrti dan zaredom na nas će djelovati ova ciklona iz Sredozemnog mora koja donosi promjenjivo vrijeme. Ta ciklona je i dalje plitka i slaba pa ne očekujemo puno kiše i vjetra, no kako se njezin položaj malo mijenja, tako jugo već u ovim trenucima prolazno okreće na buru.



Ujutro će tako bura puhati duž velikog dijela obale, uglavnom umjereno do jako. Međutim, već prijepodne će okretati, na jugo, i to prvo na jugu Dalmacije. Imat ćemo promjenjivo oblačno jutro. Najviše sunca u Baranji i Srijemu, dok će najviše oblaka biti u Gorskom kotaru, Lici, Kordunu te na sjevernom Jadranu, pa je u tim predjelima i najveća mogućnost za kišu, iako uglavnom samo slabu i sporadičnu. Jutro će biti toplo, na kopnu s najnižom temperaturom oko 7, a na obali oko 14.



Sredinom dana će se u središnjoj Hrvatskoj prvo malo naoblačiti, pa u tim ranim popodnevnima satima može pasti malo kiše. Zatim će se kasnije, u vrijeme zalaska sunca, ponovno djelomično razvedravati. Vjetar će biti slab, sjeveroistočni, a najviša temperatura od 15 do 17.



U Slavoniji djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku, no u svakom slučaju, ovo će biti najsunčaniji dio Hrvatske u četvrtak, a bit će i ugodno toplo, temperatura između 16 i 18. Vjetar uglavnom slab, istočnih smjerova, tek će navečer, ojAčati na umjeren, pa će tad biti hladno.



U Istri i Primorju poslijepodne će biti promjenjivo, a u gorju i dalje pretežno do potpuno oblačno. Povremeno je moguće malo lokalne kiše. Češće u Gorskom kotaru i Lici, ali ne može se isključiti niti na obali, osobito navečer. I dalje će puhati bura, no bit će sve slabija i slabija, a onda će kasno navečer okrEnuti na jugo. Temperatura će na moru biti 16, 17 stupnjeva, a u gorju 9 do 13.



U Dalmaciji će drugi dio dana biti sve oblačniji. Oblaci će stizati iz smjera mooora i nosit će kišu sa sobom, tako da će navečer ona vrlo vjerojatno padati duž velikog dijela obale te na svim otocima, međutim, ne očekujemo veliku količinu. Vjetar će već prijepodne okretati, s bure na jugo koje će jačati, pa će do večeri puhati umjereno do jako. Maksimalna temperatura od 19 do 21.



I sljedeći će dani na kopnu biti promjenjivo oblačni sa sunčanim razdobljima, ali povremeno i uz malo kiše. Veća mogućnost za nju je u petak i subotu, dok će u nedJelju biti sunčanije. Vjetar većinom slab, samo u nedJelju umjeren jugozapadni. Petak će biti malo svježiji, a u subotu i nedjelju ponovno toplije, ponovno iznad 15 Celzijevih stupnjeva.



I na Jadranu promjenjivo, povremeno i pretežno oblačno. Ovdje je veća vjerojatnost za kišu, osobito u petak i subotu. Na jugu su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Ipak, bit će i sunčanih razdoblja. Što se tiče vjetra, nakon prolazne bure, ponovno se vraća jugo. Ono će puhati sve do kraja tjedna, i to većinom umjereno do jako jugo, a povremeno i olujno. Ostaje toplo, malo iznad 10 stupnjeva ujutro, te do 15, 16 u poslijepodnevnim satima.

