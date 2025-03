Glavna zvijezda zagrebačke špice u subotu je bio bivši kandidat za predsjednika Republike Dragan Primorac. Od predsjedničkih izbora Primorac se rijetko pojavljuje u javnosti pa ga je ekipa Dnevnika Nove TV nakratko zaustavila i pitala čime se bavi otkako nije u politici.

"Otvaramo novu bolnicu s Amerikancima. To je njihova najveća investicija, centar svjetske onkologije. S druge strane, imam obveze u Americi na nizu sveučilišta i surađujem s Izraelom. Krećemo sa aplikacijom tzv. mezehinih matičnih stanica u liječenju ishemijskih bolesti srca", rekao je u razgovoru s reporterkom Ivanom Kopčić.

"Prije dolaska ovdje bio sam s prijateljima na jednoj utrci od 5 kilometara. Napravili smo taj trening, došao ovdje s ljudima. Ja mislim da je meni inspiracija i odmor – činjenje dobra", dodao je.

Jedino od čega odmara su vijesti. Ni rad svog protukandidata, predsjednika Zorana Milanovića, ne prati baš intenzivno.

"Možda sam u zadnje vrijeme zbog putovanja, zbog svih mojih aktivnosti, reducirao praćenje. One najbitnije vijesti dođu do mene. Jedino ono što je bitno je da Hrvatska ide naprijed, to je jedino bitno i to ona Hrvatska koju sam ja govorio, koju sam sanjao, koja će biti bez podjela", istaknuo je.

Zbog svoje predsjedničke kandidature ne žali.

"Sve što činite za vašu domovinu, činite iz srca i nikada ne žalim za niti jednim potezom. Opet ponavljam, idemo punom snagom dalje da bismo Hrvatsku pozicionirali što snažnije"

On će to nastaviti, kaže, raditi i dalje – s politikom ili bez nje, a više o Primorcu možete pogledati u prilogu ispod.

