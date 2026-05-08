FOTO Zagrebačka policija otkrila što je 42-godišnjak skrivao u stanu

Policijska uprava zagrebačka dovršila je kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Prema sumnjama policije, osumnjičeni je protivno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga nabavljao veće količine amfetamina, metamfetamina, MDMA-e i GHB-a s ciljem daljnje preprodaje na ilegalnom tržištu.

Drogu je, kako navode istražitelji, skrivao, vagao i prepakiravao u stanu na području zagrebačke Peščenice, odakle ju je potom prodavao. Sumnje policijskih službenika potvrđene su u četvrtak kada je temeljem sudskog naloga obavljena pretraga stana koji koristi 42-godišnjak.

Tijekom pretrage pronađeno je: 191,9 grama amfetamina pakiranog u devet paketa, 14,6 grama metamfetamina pakiranog u četiri paketa

četiri tablete MDMA-e, 60 mililitara GHB-a pakiranog u dvije staklene bočice i četiri digitalne vage s tragovima droge.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, dok je protiv njega podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.