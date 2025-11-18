FOTO Dan sjećanja u Škabrnji: "Nema mira bez pronalaska nestalih"

U Škabrnji, mjestu gdje je 18. studenoga 1991. počinjen jedan od najstrašnijih zločina u Domovinskom ratu, jutros je u 10 počeo komemorativni program, a oko 10:30 krenula je kolona sjećanja.
Na dana kada je slomljena obrana Vukovara u tom su srpske postrojbe pod zapovjedništvom ratnog zločinca Ratka Mladića ubile 43 civila i 15 branitelja.
Sveta misa za sve stradale u Domovinskom ratu počinje u 11:30 sati, a polaganje vijenaca pred Središnjim križem kod Spomen obilježja na mjesnom groblju sv. Luke predviđeno je u 13 sati.
Kao izaslanici Vlade u Škabrnju su stigli ministri Oleg Butković, Ante Šušnjar, Marija Vučković, Damir Habijan, Ivan Šipić te Tonči Glavina, a u ime Ureda predsjednika Republike RH savjetnik predsjednika za obranu Ivica Olujić i pročelnik Kabineta predsjednika Bartol Šimunić.
Dan sjećanja u Škabrnji - 2
Foto:
Jure Miskovic/Cropix
Dan sjećanja u Škabrnji - 3
Foto:
Jure Miskovic/Cropix
Dan sjećanja u Škabrnji - 4
Foto:
Jure Miskovic/Cropix
Habijan je izjavio kako je ovaj dan ispunjen tugom, ali i ponosom i nadom, podsjetivši da su na tom području počinjeni iznimno teški ratni zločini, koji i danas predstavljaju "sliku poraza čovječanstva" jer “niti jedna kazna ne može vratiti žrtve ni izbrisati strahotu koja se ovdje dogodila”.
Naveo je kako je trenutno u Hrvatskoj u tijeku 69 postupaka za ratne zločine, sedam je novih pokrenuto ove godine, dok ih je 74 pravomoćno okončano. Upozorio je i na neriješeno pitanje 1740 nestalih osoba.
"Dok i posljednju nestalu osobu ne pronađemo, ne može biti mira", poručio je. Napredak u procesuiranju ovisi o suradnji Srbije, za koju je ocijenio da nije na zadovoljavajućoj razini, te naglasio da Hrvatska ne smije odustati od traženja pravde za žrtve.
Dan sjećanja u Škabrnji - 5
Foto:
Jure Miskovic/Cropix
Dan sjećanja u Škabrnji - 6
Foto:
Jure Miskovic/Cropix
Dan sjećanja u Škabrnji - 7
Foto:
Jure Miskovic/Cropix
Dan sjećanja u Škabrnji - 8
Foto:
Jure Miskovic/Cropix
Dan sjećanja u Škabrnji - 9
Foto:
Jure Miskovic/Cropix