Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Fokus Vlade

Hrvatsku čekaju velike promjene: Tri će posebno utjecati na život građana

Piše Hina, 26. prosinca 2025. @ 08:00 komentari
Građani Zagreba, ilustracija
Građani Zagreba, ilustracija Foto: Afp
Početak godine za Vladu je bio buran, a nova godina donosi i nove promjene za gotovo sve koji žive u Hrvatskoj.
Najčitanije
  1. Naftna industrija
    Energetika

    Ovo će odjeknuti i u Hrvatskoj: Srpska ministrica potvrdila tko pregovara o kupnji NIS-a
  2. Hitna pomoć i policija, ilustracija
    Kod Našica

    Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
  3. MasterChef nakon eliminacije: Renata Burić 7:08
    ZANIMLJIVO!

    Renata iskreno podijelila svoja razmišljanja nakon odlaska: "Otto ne treba biti u finalu!"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Fokus Vlade ove je godine bio na obrani, umirovljenicima te stambenoj politici
Fokus Vlade
Hrvatsku čekaju velike promjene: Tri će posebno utjecati na život građana
Meksiko: U prometnoj nesreći najmanje deset mrtvih
U Meksiku
FOTO Teška prometna nesreća: Strmoglavio se autobus, najmanje 10 mrtvih
SAD izvele napad na islamske militante na sjeverozapadu Nigerije
Trump se pohvalio
VIDEO Amerika izvršila napad u još jednoj zemlji: "Ovo je smrtonosni udarac terorističkom ološu koji okrutno ubija nevine kršćane"
Božić daleko od doma, ali blizu srca: "Uvijek ostanemo povezani, brinemo jedni o drugima i volimo se"
U snažnom zajedništvu
Božić daleko od doma, ali blizu srca: "Uvijek ostanemo povezani, brinemo jedni o drugima i volimo se"
Ruski kritičar Putina osuđen je na zatvorsku kaznu
Sergej Udaltsov
Žestoki kritičar Kremlja osuđen na šest godina zatvora: Najavio štrajk glađu
Poljska digla borbene zrakoplove zbog potencijalnog napada
MJERE OPREZA
Nova napetost na istoku Europe: Poljska zatvara dio zračnog prostora
Srpska ministrica potvrdila: MOL u pregovorima za kupnju NIS-a
Energetika
Ovo će odjeknuti i u Hrvatskoj: Srpska ministrica potvrdila tko pregovara o kupnji NIS-a
Peteročlana obitelj kod Našica otrovala se ugljikovim monoksidom
Kod Našica
Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
Riječki nadbiskup poslao Božićnu poruku vjernicima
božićna propovijed
Riječki nadbiskup poručio vjernicima: "Dok neki mole za muški autoritet i oko toga se trude..."
Užas na cesti na Badnjak: U frontalnom sudaru poginulo šest ljudi
tragedija u poljskoj
Užas na cesti na Badnjak: U frontalnom sudaru poginulo šest ljudi
Ured za Hrvate: Za programe 126 iseljeničkih organizacija 1,8 milijuna eura
Ured za Hrvate
Država dijeli novac: Pogledajte koliko je dala za obilježavanje obljetnice Bleiburga
Misteriozna smrt četiri člana obitelji iz Lihtenštajna
ŠVICARSKA I LIHTENŠTAJN
Misteriozna smrt obitelji na Božić: Tijelo pronađeno na obali rijeke vodilo je do užasnog otkrića
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Srpska ministrica potvrdila: MOL u pregovorima za kupnju NIS-a
Energetika
Ovo će odjeknuti i u Hrvatskoj: Srpska ministrica potvrdila tko pregovara o kupnji NIS-a
Peteročlana obitelj kod Našica otrovala se ugljikovim monoksidom
Kod Našica
Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
Užas na cesti na Badnjak: U frontalnom sudaru poginulo šest ljudi
tragedija u poljskoj
Užas na cesti na Badnjak: U frontalnom sudaru poginulo šest ljudi
show
Nikoli Grmoji uoči Badnjaka preminula punica
''čekaj nas gore...''
Nikola Grmoja uoči blagdana objavio pretužnu vijest: ''Sprovod na Badnjak, na prvu nespojivo...''
Oglasila se Maja Šuput zbog incidenta na božićnom domjenku ZET-a
incident šokirao hrvatsku
Oglasila se Maja Šuput nakon skandala na božićnom domjenku ZET-a, imala je slično iskustvo
Andrea Šušnjara proslavila prvu godišnjicu solo karijere koncertom u Splitu
emocije na vrhuncu
Naša pjevačica prekinula koncert zbog suza koje nije mogla zaustaviti: "Na to ne mogu ostati imuna"
zdravlje
Prejeli ste se blagdanskog ručka? Nutricionistica otkriva kako si možete pomoći
Mnogi se danas prepoznaju u ovome
Prejeli ste se blagdanskog ručka? Nutricionistica otkriva kako si možete pomoći
Sirup od lovora protiv kašlja: Jednostavan, ali moćan lijek
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Jednostavan, ali moćan lijek
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Urnebesno
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
Jao…
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
Kviz koji je sve osim lagan - samo za prave znalce
Pokažite što znate!
Kviz koji je sve osim lagan - samo za prave znalce
tech
Pet više nije dovoljno? Znanstvenici tvrde da ljudi imaju čak i više od 30 osjetila
Zanimljivo
Pet više nije dovoljno? Znanstvenici tvrde da ljudi imaju čak i više od 30 osjetila
U 2025. godini Sunčev sustav je postao bogatiji za preko 120 novih mjeseca
Pozamašna brojka
U 2025. godini Sunčev sustav je postao bogatiji za preko 120 novih mjeseca
Otkriven novi udaljeni planet koji prkosi svim očekivanjima astronoma
Ne bi trebao postojati, no...
Otkriven novi udaljeni planet koji prkosi svim očekivanjima astronoma
sport
Preminuo John Robertson, jedan od najvećih igrača u povijesti Nottingham Foresta
Autor čuda za sva vremena
Na Božić preminuo čovjek kojeg su prozvali "Picasso nogometne igre": "Neuredan, nespreman, ali..."
Božićna čestitka koja će "srušiti internet": Poznati musliman nije sa svojom obitelji, ali...
Svaka čast!
Božićna čestitka koja će "srušiti internet": Poznati musliman nije sa svojom obitelji, ali...
Pogledajte na kakav način je Novak Đoković katolicima čestitao Božić
Sjajno raspoložen
Pogledajte na kakav način je Novak Đoković katolicima čestitao Božić
tv
MasterChef: Renata Burić u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
ZANIMLJIVO!
Renata iskreno podijelila svoja razmišljanja nakon odlaska: "Otto ne treba biti u finalu!"
MasterChef: Krunoslav Jarić u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
SAZNAJTE VIŠE!
Krunoslav otkrio tko bi sljedeći mogao napustiti MasterChef! "Ja sebe gledam u njezinom rangu"
MasterChef: Antonija Rittuper druga je polufinalistica MasterChefa! "Baš sam ponosna!"
BORBA!
Antonija Rittuper druga je polufinalistica MasterChefa! "Baš sam ponosna!"
putovanja
Novi najbrži vlak na svijetu: Pogledajte kako izgleda unutrašnjost "metka" koji će juriti brzinom od 450 kilometara na sat
CR450
Novi najbrži vlak na svijetu: Pogledajte kako izgleda unutrašnjost "metka" koji će juriti brzinom od 450 kilometara na sat
Kako ispeći meso za blagdane?
Mmm, tako dobro!
Hrskava kožica, a meso mekano kao maslac! Evo kako možete napraviti savršeno pečenje za blagdane
Jeste li znali: Zašto nikada ne bismo trebali popiti "jednu ljutu" prije jela?
Živjeli!
Jeste li znali: Zašto nikada ne bismo trebali popiti "jednu ljutu" prije jela?
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Kina preuzima vodeću ulogu u proizvodnji i izvozu automobila – loše vijesti za Europu, ali i za samu Kinu
nema pobjednika
Kina preuzima vodeću ulogu u proizvodnji i izvozu automobila – loše vijesti za Europu, ali i za samu Kinu
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
lifestyle
Sretan Božić: Čestitke
Sretan Božić!
Sretan Božić! Preuzmite ove čestitke i pošaljite ih dragim ljudima za Božić
Catheine Middleton u smeđem na božićnoj misi
BEZ KONKURENCIJE
Princeza Catherine na božićnoj misi potvrdila najveći modni trend ove zime
Melanie Griffith u tenisicama štiklama brenda Sneex
I lagani kaput je top
Tenisice štikle koje će uvijek podijeliti mišljenja, a Melanie Griffith nosi ih baš nekako dobro
sve
Nikoli Grmoji uoči Badnjaka preminula punica
''čekaj nas gore...''
Nikola Grmoja uoči blagdana objavio pretužnu vijest: ''Sprovod na Badnjak, na prvu nespojivo...''
Sretan Božić: Čestitke
Sretan Božić!
Sretan Božić! Preuzmite ove čestitke i pošaljite ih dragim ljudima za Božić
Catheine Middleton u smeđem na božićnoj misi
BEZ KONKURENCIJE
Princeza Catherine na božićnoj misi potvrdila najveći modni trend ove zime
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene