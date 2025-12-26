Hrvatsku čekaju velike promjene: Tri će posebno utjecati na život građana

Vlada je u 2025. godini značajno intervenirala u obrambeni sektor – ponovno se uvodi temeljno vojno osposobljavanje i znatna sredstva uložena su u modernizaciju, a na život građana velik će utjecaj imati i promjene u prostorno-građevinskom sektoru te mirovinska reforma.

Odluka o ponovnom uvođenju temeljnog vojnog osposobljavanja operacionalizirana je kroz izmjene nekoliko obrambenih zakona, a značajna ulaganja u obrambeni sektor najbolje se ogledaju u četiri ugovora potpisana na kraju godine vrijedna više od dvije milijarde eura.

Vojni rok u Hrvatskoj bio je obvezan do 2007. kada je ukinut, a njegovo ponovno uvođenje od iduće godine te dva mjeseca njegova trajanja potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić ocijenio je optimalnim rješenjem koje omogućuje brzo usvajanje potrebnih vještina.

Uključivat će vještine preživljavanja, prvu pomoć i druge potrebne kompetencije, ročnici će se obučavati i za upravljanje dronovima i obuka će biti isključivo usmjerena na vojnu izobrazbu, bez "političke indoktrinacije”.

Temeljem potpisana četiri ugovora, pak, opremit ćemo se najnaprednijim sustavima u području protudronske borbe, topništva, oklopno-mehaniziranih sposobnosti i logističke potpore, a iz Vlade su ti ugovori ocijenjeni kao najveći iskorak u modernizaciji Hrvatske vojske u posljednjih nekoliko desetljeća.

Uz to, Hrvatska se profilirala i među vodeće zemlje za proizvodnju FPV dronova, tijekom godine kompletirana je i eskadrila borbenih aviona Rafale, a svemu treba dodati i održani mimohod uz 30. obljetnicu Vojno-redarstvene operacije "Oluja”.

Mirovinska reforma i prostorne intervencije

Mirovinskom reformom uvodi se nekoliko novina za sadašnje, ali i buduće umirovljenike, kao što su godišnji dodatak na mirovine svim umirovljenicima, povećanje priznatog dodatnog staža majkama za svako rođeno ili posvojeno dijete na 12 mjeseci te ukidanje penalizacije mirovina.

Uz to, povećavaju se i invalidske mirovine za 10, a najniža za tri posto, uvodi nova formula u povoljnijem omjeru 85:15 za usklađivanje mirovina te omogućuje umirovljenicima rad u punom radnom vremenu, ali uz primanje pola mirovine.

Vlada je donijela i nove prostorno-građevinske zakone, objavila i pravilnike i pozive vezane uz priuštivo stanovanje. Ti su zakoni izazvali brojne reakcije te najave pojedinih stranaka da će od Ustavnoga suda tražiti ocjenu njihove ustavnosti.

U samom finišu godine Vlada se suočila i s odlukom Ustavnog suda koji je ukinuo dijelove članaka Zakona o osobnoj asistenciji na što je odgovorila s najavom "privremenog rješenja" odnosno donošenja uredbe sa zakonskom snagom.

Sam pak početak godine za Vladu bio je buran. Nakon objave snimaka i fotografija na kojima puca iz automobila, pozira s puškom te ju daje i maloljetnom sinu, Josip Dabro (DP) morao je podnijeti ostavku na mjesto ministra poljoprivrede.

Stoga je u Vladinu ekipu ušao novi član - Dabru je zamijenio stranački kolega David Vlajčić.