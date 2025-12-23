Pozivi uskoro stižu, evo što očekuje prvu generaciju ročnika: "Ako je moguće, odgodit ću to..."

Nakon 17 godina, u Hrvatsku se vraća temeljna vojna obuka. Do kraja godine oko 1200 19-godišnjaka dobit će poziv za obvezni zdravstveni pregled kojim se utvrđuje mogu li služiti vojni rok. Pregledi uključuju osnovne laboratorijske nalaze, EKG, vid, sluh i psihološku procjenu.

Ako sve bude po planu, prva generacija ročnika kreće na dvomjesečnu obuku već 1. ožujka. Za početnu fazu potrebno je 800 mladića, a 200 ih se već dobrovoljno prijavilo. Poziv za pregled obvezan je za sve rođene 2007. godine, a odbijanje može biti kažnjivo s 500 do 5000 eura.

Tijekom dvomjesečne obuke ročnici će učiti osnovne vojničke vještine, taktike, rukovanje oružjem, pa čak i upravljanje dronovima. Budit će se u šest sati ujutro, imati postrojavanja.

Po završetku obuke nude im se poslovi u MORH-u, a oni koji odbiju ostaju u pričuvnoj službi do 55. godine. Naknada za dvomjesečnu obuku iznosi 1.100 eura, a ujedno se upisuje i radni staž.

Više pogledajte u prilogu novinarke dnevnika Nove TV Ivane Kopčić.