Policija mu oduzela tri pištolja, a onda je sud u Strasbourgu presudio u njegovu korist

Europski sud za ljudska prava (ESLJP) presudio je u predmetu Lazić protiv Hrvatske u kojoj je utvrdio povredu prava na mirno uživanje vlasništva nakon što je policija tužitelju prethodno oduzela tri pištolja.

Kako je izvijestio Ured zastupnika RH pred ESLJP-om, protiv podnositelja zahtjeva vodio se prekršajni postupak zbog prekršaja iz Zakona o oružju.

Podnositelj se teretio da nije dopustio policajcima provjeru uvjeta za siguran smještaj i čuvanje oružja u prostorijama Streljačkog kluba čiji je bio predsjednik, nakon čega je prvostupanjski sud proglasio podnositelja krivim za počinjenje prekršaja, izrekao mu novčanu kaznu te je prema njemu primijenio privremenu zaštitnu mjeru oduzimanja tri pištolja.

Budući da je u međuvremenu stupio na snagu novi zakon, a nije postojao pravni kontinuitet između opisa prekršaja u starom i novom zakonu, Visoki prekršajni sud je povodom žalbe preinačio pobijanu presudu i podnositelja oslobodio od optužbe, a u odnosu na odluku o oduzimanju pištolja vratio je predmet prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje.

Nakon ponovljenog postupka, prvostupanjski sud je od podnositelja oduzeo tri pištolja uzimajući u obzir prethodnu podnositeljevu osudu za kazneno djelo spolne zlouporabe djeteta.

Osudu je temeljio na članku Prekršajnog zakona prema kojem se predmeti koji su uporabljeni za počinjenje prekršaja mogu oduzeti kada je njihovo oduzimanje potrebno radi zaštite opće sigurnosti, javnog poretka, zaštite zdravlja ljudi ili iz moralnih razloga, iako postupak nije završen osuđujućom presudom.

Visoki prekršajni sud potvrdio je prvostupanjsko rješenje, a Ustavni sud odbacio je podnositeljevu ustavnu tužbu, navodi Ured zastupnika, dodajući kako je podnositelj pred ESLJP-om prigovarao da su odluke domaćih sudova kojima mu se oduzimaju pištolji bile arbitrarne.

ESLJP je primijetio da podnositeljeva kaznena osuda iz 2017. godine, na koju su se domaći sudovi pozvali pri donošenju odluke o oduzimanju pištolja, nije bila ni na koji način povezana s prekršajem za koji mu se sudilo.

Smatrao je nespornim da ni podnositelj, a niti neka treća osoba nisu nepropisno koristili pištolje što bi moglo ukazivati na to da podnositelj nije poduzeo odgovarajuće mjere kako bi spriječio neovlaštene osobe da im pristupe.

ESLJP: Domaći sudovi preširoko primijenili Prekršajni zakon

Također nije utvrđeno da su nadležna tijela pokrenula postupak za ukidanje podnositeljeve dozvole za držanje oružja radi zaštite javne sigurnosti.

Slijedom navedenog ESLJP je zaključio da su domaći sudovi u podnositeljevu predmetu preširoko tumačili i primijenili članak Prekršajnog zakona kako bi pružili učinkovita jamstva protiv proizvoljnog oduzimanja predmeta.

U pogledu razmjernosti miješanja, ESLJP je primijetio da članak Prekršajnog zakona nije obvezivao sudove da nalože oduzimanje predmeta, već im je davao diskrecijsku ovlast da to učine i kada postupak nije rezultirao osudom.

Iako su domaći sudovi bili svjesni da je podnositelj zahtjeva osoba s invaliditetom koja se cijeli život bavi streljaštvom, koja je osvajala medalje na raznim natjecanjima, vodila nacionalnu streljačku reprezentaciju za sportaše s invaliditetom te predsjedala lokalnim streljačkim klubom, te njegove navode nisu uzeli u obzir prilikom donošenja odluke o oduzimanju pištolja.

U priopćenju se navodi i da domaći sudovi nisu razmatrali hoće li oduzimanje pištolja predstavljati prekomjeran teret za podnositelja u pogledu novčane ili sentimentalne vrijednosti.

Umjesto toga, ispitivanje koje su sudovi proveli bilo je ograničeno na utvrđivanje da je podnositelj počinio kazneno djelo koje nije povezano s prekršajem za koji je oslobođen optužbe.

Opseg preispitivanja koje su proveli domaći sudovi bio je stoga preuzak da bi zadovoljio zahtjev postizanja "pravedne ravnoteže” između interesa zajednice i interesa pojedinca kako to zahtjeva Konvencija o ljudskim pravima.

Stoga je ESLJP utvrdio povredu podnositeljeva prava na mirno uživanje vlasništva, stoji u priopćenju. ESLJP, koji je donio konačnu presudu, dosudio je podnositelju 2000 eura za nematerijalnu štetu i 3350 eura za troškove i izdatke