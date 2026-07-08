Djeca u Hrvatskoj u velikoj su opasnosti: "Događa se brzo, tiho i bez svjedoka"

Velika tragedija potresla je u ponedjeljak navečer Imotsku krajinu, ali i cijelu Hrvatsku.

U dvorištu obiteljske kuće u bazenu se utopilo dijete. Na mjesto događaja brzo je stigao medicinski tim, no unatoč pokušajima pomoći dijete je preminulo.

Taj nesretni događaj podsjetio je na opasnost koja prijeti djeci te je glasno upozorenje da je iznimno opasno ostavljati ih bez nadzora. Sekunde su dovoljne da se sve pretvori u tragediju.

Utapanje je drugi najčešći uzrok smrtnosti djece u Hrvatskoj, odmah nakon prometnih nesreća, a procjenjuje se da između 40 i 70 posto djece ne zna plivati, upozorio je prošle godine uoči Svjetskog dana prevencije utapanja, 25. srpnja, Hrvatski Crveni križ (HCK). Njihov tekst i prošlogodišnju kampanju ponavljamo kako bismo podsjetili na opasnost od utapanja.

Kontinuirani trend

Iako se Hrvatska često percipira kao zemlja mora i plivača, brojke pokazuju drugačiju i poražavajuću sliku. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u 2023. godini od posljedica utapanja život je izgubilo 68 osoba – 46 muškaraca i 22 žene. Najviše smrtnih slučajeva zabilježeno je među osobama starijima od 65 godina te onima u dobi između 40 i 64 godine.

U razdoblju od 2014. do 2023. godine u vodi je smrtno stradalo najmanje 769 osoba, a riječ je o kontinuiranom trendu koji se u javnom prostoru rijetko problematizira te još rjeđe sustavno rješava, upozorava Crveni križ.

"Plivanje nije privilegija, već temeljna sigurnosna vještina", poručuju iz HCK-a te ističu da znanje plivanja povećava šanse za preživljavanje u opasnim situacijama jer smanjuje paniku, omogućuje pravovremenu reakciju i potiče samopouzdanje.

Crveni križ prošle je godine upozorio na opasnosti od utapanja emocionalno snažnom kampanjom koja je pokušala osvijestiti javnost da se utapanje najčešće događa tiho, brzo i bez svjedoka – ali i da se u većini slučajeva može spriječiti.

"Svako dijete koje ne zna plivati potencijalno je dijete koje se može utopiti. Utapanje nije nesretan slučaj – to je društveni problem", zaključili su iz Crvenog križa i upozorili na važnost dostupne i sustavne poduke plivanja za svu djecu.