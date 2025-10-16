Nagodili se optuženi u višemilijunskoj subvencijskoj prijevari: Poznate su i kazne, neke su rekordne

Na Županijskom sudu u Zagrebu, donesena je presuda protiv šest osoba i jednog trgovačkog društva zbog subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava vezano za poljoprivredne fondove Europske unije namijenjene poboljšanju dobrobiti životinja u svinjogojstvu, priopćeno je iz Ureda europskog tužitelja.

EPPO je za prevaru optužio devet osoba, a među njima i Miljenka Pivca - jednog od donedavnih suvlasnika cijelog konzorcija. Osim njega, optuženi su i bivši predsjednik Nadzornog odbora Vajde d.d. Igor Miljak te bivši predsjednici Uprave Vilim Simon i Alen Kajmović.

Sud je bivšeg predsjednika nadzornog odbora osudio na kaznu zatvora u trajanju od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro na slobodi i plaćanje novčane kazne u iznosu od 1,5 milijuna eura.

Bivši član nadzornog odbora i predsjednik uprave osuđeni su na kazne zatvora u trajanju od po 11 mjeseci koje su zamijenjena radom za opće dobro na slobodi i plaćanjem novčanih kazni u iznosu od po 150.000 eura.

Troje optuženika presuđeno je na kazne zatvora u trajanju od osam mjeseci koje se neće izvršiti ako optuženici u roku od dvije godine ne počine novo kazneno djelo.

"Podnijeli su krivotvorene prijave"

U razdoblju od ožujka 2018. do lipnja 2023., bivši i tada aktualni predsjednik uprave, zajedno s predsjednikom i članom nadzornog odbora, podnijeli su više zahtjeva za financiranjem u ukupnom iznosu od preko 9 milijuna eura, u sklopu hrvatskog Programa ruralnog razvoja za razdoblje od 2014. do 2020. godine, naveo je EPPO.

"Potporom sufinanciranom sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (85%) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) nadoknađuju se korisnicima izgubljeni prihod i dodatni troškovi nastali ispunjavanjem obveza koje nadilaze osnovne zakonske propise ili uobičajenu praksu u uzgoju i tovu svinja. Iako su znali da njihova tvrtka ne ispunjava potrebne uvjete, okrivljenici su podnijeli krivotvorene prijave za gospodarstva svojih kooperanata", priopćio je EPPO.

Društvo je primilo više od 5,4 milijuna eura subvencija Unije, od čega je 4,7 milijuna eura dobiveno prijevarom. Kada je utvrdila nepravilnosti u postupanju društva, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uskratila je plaćanje 3,6 milijuna eura za 2022. godinu, te je izdala nalog za vraćanje dijela nezakonito primljenih sredstava, što je rezultiralo vraćanjem približno 1,5 milijuna eura.

Presuda je rezultat nagodbe o priznanju krivnje, budući da su okrivljenici priznali krivnju za sve svoje optužbe.

Optuženo trgovačko društvo je tijekom istrage vratilo iznos neosnovano pribavljene imovinske koristi u iznosu većem od 3,2 milijuna eura, a današnjom presudom mu je izrečena novčanu kazna u iznosu od 1,5 milijuna eura. Postupak u odnosu na preostalo troje optuženika se nastavlja.