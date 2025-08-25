Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Novi Crobarometar

Ekskluzivno istraživanje Dnevnika Nove TV: HDZ-u pala podrška, a evo tko je najpopularniji političar

Piše DNEVNIK.hr, 25. kolovoza 2025. @ 19:36 komentari
Crobarometar
Crobarometar Foto: DNEVNIK.hr
Dnevnik Nove TV objavio je Crobarometar za kolovoz.
Najčitanije
  1. Uragan Erin stiže prema Europi
    Ostaci uragana

    Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
  2. Halit Yukay
    Završetak potrage

    Tijelo poznatog biznismena pronađeno na 68 metara dubine: Isplovio pa nestao, jahta prepolovljena na dnu mora
  3. Ilustracija
    poznato ljetovalište

    Masovno trovanje u hotelu: Zaraženo više od 100 ljudi, među njima i beba od 15 mjeseci

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Rastu plaće grobarima, ali kronično ih nedostaje
KRONIČNO IH NEDOSTAJE
U ovom zanimanju plaće rastu, a radne snage ni za lijek: "I da je duplo plaćeno, bilo bi malo..."
Načelnik općine Bistra Karlo Novosel uhićen zbog bijega s mjesta nesreće
KARLO NOVOSEL
Priveden načelnik općine: Skrivio prometnu nesreću pa pobjegao
Njemačka ekonomija je u strukturnoj krizi: Hrvatska bi mogla osjetiti posljedice
EKONOMSKA KRIZA
Ova europska zemlja priznala da je u problemima: U ponor bi mogla povući i Hrvatsku
Ekskluzivno istraživanje Dnevnika Nove TV: Jedan političar na vrhu po popularnosti
Novi Crobarometar
Ekskluzivno istraživanje Dnevnika Nove TV: HDZ-u pala podrška, a evo tko je najpopularniji političar
Vođa branitelja zbog kojih je odgođen festival: "Oni u Benkovcu nisu dobrodošli"
Drama u Benkovcu
Vođa branitelja zbog kojih je odgođen festival: "Žele nas prikazati kao ratne zločince, a nisam ni znao da mi kći pjeva Cecu"
Iranski dužnosnik optužio je Rusiju zbog navodne suradnje s Izraelom
Teške riječi
Iranski dužnosnik optužio Rusiju: "Ovaj rat je dokazao da naš savez nema vrijednost"
Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
Ostaci uragana
Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
Potres pogodio Sisak i okolicu: "Zatreslo Željezaru"
Treslo se tlo
Potres pogodio Sisak i okolicu: "Grmljavina, kuća se tresla", "Zatreslo Željezaru"
Tijelo poznatog biznismena pronađeno na 68 metara dubine: Isplovio pa nestao, jahta prepolovljena na dnu mora
Završetak potrage
Tijelo poznatog biznismena pronađeno na 68 metara dubine: Isplovio pa nestao, jahta prepolovljena na dnu mora
DHMZ: Pretežno sunčano
DHMZ
Stigla zima? Pogledajte gdje je jutros izmjerena najniža temperatura
Trovanje hranom u hotelu na Costi: više od 100 turista završilo bolesno
poznato ljetovalište
Masovno trovanje u hotelu: Zaraženo više od 100 ljudi, među njima i beba od 15 mjeseci
Teško ozlijeđen mladi Slovenac u Novalji, prijatelj ga je ostavio na cesti
Nesvakidašnja nesreća
Teško ozlijeđen mladi Slovenac u Novalji, prijatelj ga je ostavio na cesti
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
Ostaci uragana
Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
Trovanje hranom u hotelu na Costi: više od 100 turista završilo bolesno
poznato ljetovalište
Masovno trovanje u hotelu: Zaraženo više od 100 ljudi, među njima i beba od 15 mjeseci
Tijelo poznatog biznismena pronađeno na 68 metara dubine: Isplovio pa nestao, jahta prepolovljena na dnu mora
Završetak potrage
Tijelo poznatog biznismena pronađeno na 68 metara dubine: Isplovio pa nestao, jahta prepolovljena na dnu mora
show
Maja Šuput privukla pažnju s Bloomom na Špancirfestu
seksi haljina za šetnju!
Glavne zvijezde Špancirfesta: Pogledajte zašto su se svi okretali za Majom i Bloomom!
Kako danas izgleda kći Nives Celzijus?
šarmantna taisha
Kći Nives Celzijus danas je prava ljepotica, sličnost s majkom odmah je uočljiva!
Majin Bloom odlučio je skratiti kosu
"ma rastopit ću se!"
Majin Bloom skratio kosu, a završni kadar velike promjene osvojio je pratitelje!
zdravlje
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Vrijeme je itekako važno
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
Pokrovitelj DoNatural
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Budite oprezni!
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
zabava
Vozač BMW-a iznenadio potezom, snimka njegova podviga postala je hit
Tko bi rekao...
Vozač BMW-a iznenadio potezom, snimka njegova podviga postala je hit
"Ma, bravo gospođo!": Pogledajte manevar zbog kojeg je dobila komplimente
Što kažete?
"Ma, bravo gospođo!": Pogledajte manevar zbog kojeg je dobila komplimente
Neobičan prizor na splitskoj rivi: U moru zatečen neočekivani plivač
IZNENAĐENI?
Neobičan prizor na splitskoj Rivi: U moru zatečen neočekivani "plivač"
tech
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Na struju
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
sport
FARSKI OTOCI – HRVATSKA Evo kad počinje prijenos, Vatreni se pripremaju za susjede
VRAĆAJU SE VATRENI
FARSKI OTOCI – HRVATSKA Evo kad počinje prijenos, Vatreni se pripremaju za susjede
Modrić stilom oduševio Talijane: Na ruci nosi remek-djelo švicarskog urarstva, evo koliko ga je platio
oduševljeni imidžom
Modrić stilom oduševio Talijane: Na ruci nosi remek-djelo švicarskog urarstva, evo koliko ga je platio
Hajduk čestitao rođendan Rokasu Pukštasu
Simpatično
FOTO Ponoćna objava Hajduka: "Znamo tko časti ekipu na putu iz Osijeka"
tv
Daleki grad: Potpuno je bespomoćna - može li išta učiniti?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Potpuno je bespomoćna - može li išta učiniti?
Leyla: Duša je boli, ali će sve napraviti da ga zaštiti
LEYLA
Leyla: Duša je boli, ali će sve napraviti da ga zaštiti
Zlatni kavez: Iskupila se za svoju grešku i uputila mu posebne riječi
ZLATNI KAVEZ
Zlatni kavez: Iskupila se za svoju grešku i uputila mu posebne riječi
putovanja
Najbolje čuvana tajna Kvarnera: Otok tirkiznog mora i filmskih zalaza na kojem kuglica sladoleda košta manje nego na kopnu
Otok Unije
Najbolje čuvana tajna Kvarnera: Otok tirkiznog mora i filmskih zalaza na kojem kuglica sladoleda košta manje nego na kopnu
Plaža za domaće na hrvatskom jugu: Odlična atmosfera, divno more i ponešto za svaki gušt
Bilin žal
Plaža za domaće na hrvatskom jugu: Odlična atmosfera, divno more i ponešto za svaki gušt
Kako zamrzavati hranu?
Male tajne
Ove tri vrste hrane nemojte stavljati u zamrzivač, osim ako…
novac
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
razlika sve manja
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
U nama susjednoj zemlji kineske kompanije ruše rekorde – prvi put zaradile više od milijarde eura
PRESKOČILE MAGIČNU GRANICU
U nama susjednoj zemlji kineske kompanije ruše rekorde – prvi put zaradile više od milijarde eura
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
jedna od najvećih
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
lifestyle
Ulična moda brineta iz Zagreba s Jacquemus torbom za plažu 2025.
Kombinacija za 5
Atraktivna brineta iz centra Zagreba nosi lažnu suknju i vrtoglave štikle, ali najviše pažnje privukla je ipak njezina torba
Mirela Holy u sandalama Boulder Bondage na špici 2025.
Okretale su se glave
Sandale Mirele Holy izgledaju poput "stijene za penjanje", a imaju potpeticu od 13 centimetara
Vanna u Ganni haljini s leopard uzorkom 2025.
Hit
Vannina mini haljina odvažan je izbor za plažu, a jamči da će svi pogledi biti upereni u osobu koja je nosi
sve
Maja Šuput privukla pažnju s Bloomom na Špancirfestu
seksi haljina za šetnju!
Glavne zvijezde Špancirfesta: Pogledajte zašto su se svi okretali za Majom i Bloomom!
Kako danas izgleda kći Nives Celzijus?
šarmantna taisha
Kći Nives Celzijus danas je prava ljepotica, sličnost s majkom odmah je uočljiva!
Majin Bloom odlučio je skratiti kosu
"ma rastopit ću se!"
Majin Bloom skratio kosu, a završni kadar velike promjene osvojio je pratitelje!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene