Ekskluzivno istraživanje Dnevnika Nove TV: HDZ-u pala podrška, a evo tko je najpopularniji političar

U kolovozu političara nije nedostajalo na manifestacijama diljem obale. Od Sinjske alke, barem one neodržane, do obljetnice Oluje u Kninu. Kraj srpnja dočekali su na vojnom mimohodu u Zagrebu, a onda otišli na godišnji odmor s kojeg su se ipak slale političke poruke, a brojali su se i turistički rezultati.

Međutim, poredak stranaka je isti kao i mjesec ranije, odnosno mjesecima ranije, ali ipak ima nekih promjena, u analizi rezultata Crobarometra napomenuo je reporter i voditelj Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

HDZ je i dalje vodeća stranka. Da su danas izbori, podršku bi im dalo 27,8 posto ispitanih, što je ipak nešto manje nego u srpnju, kada im je podrška iznosila 28,5 posto. SDP je druga stranka s podrškom od 22,9 posto ispitanica i ispitanika, a mjesec ranije imali su 22 posto podrške.

Crobarometar: Rejting stranaka - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Slijedi Možemo!, koji ima 10,1 posto podrške te Most s 5,7 posto podrške. Izuzev SDP-a, sve navedene stranke bilježe blagi pad, ali riječ je o promilima.

Crobarometar: Rejting stranaka - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Ispod 5, a opet više od 2 posto potpore ispitanika imaju Domovinski pokret s 2,8 posto, IDS s 2,1 posto te Domino s 2 posto. Svi ostali imaju manje od 2 posto potpore, a neodlučnih je 13,6 posto.

Crobarometar: Rejting stranaka - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Kako stoji vladajuća koalicija?

Više od 86 posto ispitanih smatra da će vladajuća koalicija odraditi posao zajedno do kraja mandata, a 8 posto ispitanika smatra da koalicija neće opstati do kraja mandata, dok se 6 posto ispitanih nije izjasnilo. Zanimljivo, ovo je najveći postotak percepcije o održivosti vladajuće koalicije u posljednjih godinu dana.

Crobarometar: Stabilnost vladajuće koalicije Foto: DNEVNIK.hr

S druge strane, Vlada ne može biti toliko zadovoljna podrškom koju joj iskazuju ispitanici. I treći mjesec zaredom samo 27 posto ispitanika zadovoljno je radom Vlade. U kolovozu 67 posto ispitanika nije zadovoljno, dok se 6 posto nije izjasnilo.

Ispitanici su Vladi dali ocjenu od 2,35, ali najlošiju ocjenu imaju saborski zastupnici – 2,12. Najbolju ocjenu dobio je predsjednik države Zoran Milanović – 2,97 – što mu je to najbolji rezultat u posljednjih godinu dana.

Najpozitivniji i najnegativniji političari

Zoran Milanović najpozitivniji je političar i o njemu pozitivan dojam ima 56 posto ispitanika. Slijedi Marija Selak Raspudić s 38, Tomislav Tomašević s 37, Andrej Plenković s 34 i Gordan Jandroković s 32 posto pozitivnog dojma.

U odnosu na prošli mjesec, Selak Raspudić preskočila je Tomaševića, Plenković je zadržao četvrto mjesto, a Jandroković je s petog mjesta maknuo Božu Petrova. Zanimljivo je i da je predsjedniku Sabora ovo najbolji postotak u percepciji pozitivnog dojma u posljednjih godinu dana.

Crobarometar: Pozitivan dojam o političarima Foto: DNEVNIK.hr

Negativan dojam i dalje je najveći kada je u pitanju Milorad Pupovac, o kojemu 77 posto ispitanih ima negativnu percepciju. Slijedi Andrej Plenković s 59 posto pa Ivan Penava s 57 posto.

Četvrto mjesto dijele Gordan Jandroković i Anka Mrak Taritaš, o kojima 55 posto ispitanika ima negativan dojam. Zadovoljan ovomjesečnim istraživanjem može biti Ivan Penava, kojem je u kolovozu dojam među ispitanicama ipak blago porastao, ali i Hrvoje Zekanović, koji je u srpnju bio drugi najnegativniji političar. Sada je to predsjednik Vlade.

Crobarometar: Negativan dojam o političarima Foto: DNEVNIK.hr

Najveći problemi građana

Da građani nisu baš zadovoljni životom, uvijek govore rezultati o općem dojmu u kojem se zemlja kreće. Čak 68 posto ispitanika nije zadovoljno, 23 posto je zadovoljno smjerom, dok se 9 posto nije izjasnilo. Iako malen, ovo je ipak pomak prema pozitivi, možda baš zbog godišnjih odmora.

Crobarometar: Dojam o smjeru kojim ide Hrvatska Foto: DNEVNIK.hr

S druge strane, građane i dalje očekivano tište visoke cijene i inflacija te nezadovoljavajući životni standard i niske plaće. Na trećem mjestu kao najveći problem ispitanici ističu korupciju i kriminal na visokoj razini. Za kraj, ususret početku školske godine recimo da su građani uz opću sigurnost od nasilja najzadovoljniji baš kvalitetom obrazovnog sustava.

Istraživanje Crobarometar za Dnevnik Nove TV provodi agencija Ipsos na redovitoj mjesečnoj bazi. Istraživanje je provedeno između 1. i 20. kolovoza CAPI metodom na reprezentativnom uzorku od 983 punoljetna građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška iznosi +/-3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/-3,6 posto.