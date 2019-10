Dvojica Hrvata krenula su brodom s Lošinja u ribarenje, no nakon što su uključili autopilost, obojica su zaspala, a brod je nakon toga udario u stijenu i potonuo. Oni su uspjeli otplivati do obale, ali na talijanskoj strani Jadrana.

Dvojica mladića (27 i 29 godina) krenula su prošle subote s Lošinja brodom u ribarenje. U jednom su trenutku na svom brodu uključili autopilot i zaspali. Oko 4:30 probudio ih je zvuk snažnog udara, piše talijanski portal Corriere Adriatico. Mladići su ubrzo shvatili da voda počinje ulaziti u brod te da je počeo tonuti, pa su skočili u more i počeli plivati prema obali.

Tri sata kasnije stigli su do obale, no na talijanskoj strani Jadrana. ''Došao sam otvoriti kafić u 7 ujutro i tada sam ih ugledao. Mislio sam da je riječ o lokalnim ribarima, no kada sam pogledao malo bolje, vidio sam da na sebi imaju samo donje rublje i čarape '', rekao je Andrea Di Maggio, vlasnik kafića na plaži Torrette u mjestu Fano.

Srećom, nisu ozlijeđeni

''Dao sam im obojici da popiju nešto toplo, ali i cigarete koje su odmah tražili'', dodao je Di Maggio. Nakon što su malo došli k sebi, pokušali su objasniti što se zapravo dogodilo. S nekoliko riječi na talijanskom jeziku i gestikulacijama uspjeli su ispričati da je najprije zaspao jedan od njih, a nakon što je uključio autopilot, zaspao je i drugi.

Obojicu su pregledali liječnici Hitne pomoći i ustanovili da, srećom, nisu ozlijeđeni. Kako piše talijanski medij, bit će pokrenuta istraga, a područje na kojem su se, nekoliko sati nakon što su mladići doplivali do obale, pojavili ostaci njihova broda, osiguravala je talijanska obalna straža. Ronioci talijanske mornarice zaključili su da nije došlo do onečišćenja mora, a brod je izvučen i prebačen u luku Fano.