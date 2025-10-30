Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Istraga EPPO-a

Dvojac iz Ministarstva preko putnih troškova izvukao 25 tisuća eura: Radit će za opće dobro

Piše Hina, 30. listopada 2025. @ 15:24 komentari
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Foto: Josip Bandic/Cropix
Djelatnici su od 2020. do 2024. u najmanje deset navrata, krivotvorili hotelske račune koje su prilagali službenim putnim nalozima.
Najčitanije
  1. Pokolj u Sudanu
    Polje smrti

    FOTO Zauzeli grad i krenuli u pokolj: Ubili 2500 civila, krvave ulice vide se i na satelitskim snimkama
  2. Sigurnost u školama
    Nakon tragedije

    Prilika za posao! Uvedeno novo radno mjesto, traže se radnici u cijeloj Hrvatskoj
  3. Voditeljica Bing srušila se tijekom prijenosa uživo
    Naglo joj pozlilo

    Voditeljica Binga srušila se usred emisije: Počela se tresti, program je odmah prekinut
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Ministarstvo obrane ulaže 1,945 milijardi eura u modernizaciju Hrvatske vojske
velika nabavka
Moćni Leopardi, francuske haubice, kamioni... Vojska se naoružava u vrijednosti od gotovo 2 milijarde eura
Dvojcu za izvlačenje EU novca preko lažnih putnih naloga rad za opće dobro
Istraga EPPO-a
Dvojac iz Ministarstva preko putnih troškova izvukao 25 tisuća eura: Radit će za opće dobro
Kako se piše: bejzbol palica ili bejzbolska palica
Kako se piše
Bejzbol palica ili bejzbolska palica
Popularni trgovački centar uvodi naplatu parkinga, kupci šokirani: "Za što 48 eura? Samo sam se okrenula"
što učiniti?
Popularni trgovački centar uvodi naplatu parkinga, kupci šokirani: "Za što 48 eura? Samo sam se okrenula"
Poznato kada i gdje će biti sprovod heroju Jeanu Michelu Nicolieru
Oproštaj
Poznato kada i gdje će biti sprovod heroju Jean-Michelu Nicolieru
VIDEO Novinarka pitala Vučića što očekuje od velikog skupa, a on odgovorio: "A što je u subotu, ima neka utakmica ili što?"
Studenti već na putu
VIDEO Vučić se pravi da ne zna što se sprema: "A što je u subotu, ima neka utakmica ili što?"
Nakon godinu i pol RSF zauzeo prekretnu točku u Sudanu: UN prijavio masovna ubojstva
Polje smrti
FOTO Zauzeli grad i krenuli u pokolj: Ubili 2500 civila, krvave ulice vide se i na satelitskim snimkama
Voditeljica Binga se srušila usred emisije: Ekipa joj priskočila u pomoć, program naglo prekinut
Naglo joj pozlilo
Voditeljica Binga srušila se usred emisije: Počela se tresti, program je odmah prekinut
Kaotična situacija sa zapošljavanjem stranih radnika: "Policija nam ne rješava zahtjeve godinu dana"
zahtjevi stoje godinu dana
Kaos sa zapošljavanjem stranih radnika, poduzetnici očajni: "Ovo što država radi je sramota! Netko je odlučio da..."
BiH: 200 policajaca u akciji protiv kriminalaca iz Afganistana
Akcija Istok-Swat
Drama kod hrvatske granice: 200 policajaca u akciji protiv bande Afganistanaca
Diljem Hrvatske se traže djelatnici za sigurnost u školama: "Vrlo se različiti ljudi zapošljavaju, ima i žena"
Nakon tragedije
Prilika za posao! Uvedeno novo radno mjesto, traže se radnici u cijeloj Hrvatskoj
Proizvođači, uvoznici i uživatelji kave su pod golemim pritiskom inflacije, suše i carina
Inflacija u naletu
Težak udar na novčanike: Mnogima u Hrvatskoj ovo je zadnja utjeha, mogu li je se odreći?
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Nakon godinu i pol RSF zauzeo prekretnu točku u Sudanu: UN prijavio masovna ubojstva
Polje smrti
FOTO Zauzeli grad i krenuli u pokolj: Ubili 2500 civila, krvave ulice vide se i na satelitskim snimkama
Diljem Hrvatske se traže djelatnici za sigurnost u školama: "Vrlo se različiti ljudi zapošljavaju, ima i žena"
Nakon tragedije
Prilika za posao! Uvedeno novo radno mjesto, traže se radnici u cijeloj Hrvatskoj
Voditeljica Binga se srušila usred emisije: Ekipa joj priskočila u pomoć, program naglo prekinut
Naglo joj pozlilo
Voditeljica Binga srušila se usred emisije: Počela se tresti, program je odmah prekinut
show
Jakov Jozinović otkrio da je i dalje solo
sportska legenda
Znate li da je stric mlade glazbene senzacije Jakova Jozinovića poznati Hrvat?
Helena Minić i Dalibor Matanić žive na odvojenim adresama
Razišli se
Helena Minić uklonila prezime Matanić, par već dulje vrijeme ne živi na istoj adresi
Udala se Ema Jusić, unuka Đele Jusića
otkrila detalje svadbe
Udala se unuka pokojne hrvatske glazbene legende, suprug joj je američki časnik
zdravlje
Antibakterijski čajevi: Ovih 6 jača prirodnu sposobnost tijela da se samo izliječi
Puni čudesnih spojeva
Antibakterijski čajevi: Ovih 6 jača prirodnu sposobnost tijela da se samo izliječi
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Voće koje napuhuje i voće koje ne napuhuje – imamo popis!
Piše nutricionistica
Voće koje napuhuje i voće koje ne napuhuje – imamo popis!
zabava
Pitanja iz vijesti i opće kulture – kviz za one koji prate sve
Pokažite što znate!
Pitanja iz vijesti i opće kulture – kviz za one koji prate sve
Obavijest u zgradi nasmijali društvene mreže! Biste li se vi pojavili?
Urnebesno
Obavijest u zgradi nasmijala društvene mreže! Biste li se vi pojavili?
Ovakav prijevoz još niste vidjeli – samo u Dalmaciji
Urnebesno
Ovakav prijevoz još niste vidjeli – samo u Dalmaciji
tech
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Na rubu bankrota
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Bill Gates ga je upozorio da će “spaliti milijardu dolara”, no to se na kraju pokazalo kao genijalna Microsoftova investicija
Rizik koji se isplatio
Bill Gates ga je upozorio da će “spaliti milijardu dolara”, no to se na kraju pokazalo kao genijalna Microsoftova investicija
Hoće li ruski "leteći Černobil" promijeniti globalnu sigurnost? Evo što se dosad zna o tom strašnom oružju
9M730 Burevestnik
Hoće li ruski "leteći Černobil" promijeniti globalnu sigurnost? Evo što se dosad zna o tom strašnom oružju
sport
Oceane Dodin progovorila o estetskoj operaciji grudi
Progovorila o operaciji
FOTO "Znala sam da će pričati o mojim grudima": Poznata tenisačica ne može podnijeti jedno pitanje
Petar Sučić zabio prvi pogodak za Inter protiv Fiorentine u Serie A
Majstore, svaka čast!
VIDEO Petar Sučić sve oduševio: Pogledajte solo prodor i prvi pogodak za Inter
Louis Munteanu blizu je prelaska u Dinamo
HTJELI GA I LJETOS
Modri ludi za napadačima: Dinamo potrošio milijune na Belju, a sada dovodi novu zvijezdu?
tv
U dobru i zlu: Ostao je iznenađen - čeka ga patnja još neko vrijeme
U DOBRU I ZLU
Ostao je iznenađen - čeka ga patnja još neko vrijeme
U dobru i zlu: Kada će se saznati tko je otac djeteta?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Kada će se saznati tko je otac djeteta?
Supertalent: U šestu audicijsku epizodu Supertalenta stiže Guinnessova rekorderka u limbu!
UZBUDLJIVO!
U šestu audicijsku epizodu Supertalenta stiže Guinnessova rekorderka u limbu!
putovanja
Tražio je puknutu cijev, a otkrio čuda ispod zemlje: Neopisivi talijanski grad kojem se tepa da je najljepši na Čizmi
Bombon
Firenca juga u kojoj su tražili puknutu cijev, a otkrili čuda ispod zemlje: Talijanski grad kojem se tepa da je najljepši u Čizmi
Što napraviti s viškom gljiva: Trikovi uz pomoć kojih traju mjesecima
Sačuvajte ih
Što napraviti s viškom gljiva: Trikovi uz pomoć kojih traju mjesecima
Jedan grad, dvije države: Znate li kuda prolazi načudnija državna granica na svijetu?
Pazite kamo stajete
Jedan grad, dvije države: Najčudnija državna granica na svijetu prolazi Europom
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Talijani zainteresirani za trajektnu liniju Split - Supetar. Istražili smo kolika je šansa da je dobiju
konkurencija jadroliniji
Talijani zainteresirani za trajektnu liniju Split - Supetar. Istražili smo kolika je šansa da je dobiju
Lukoil prihvatio Gunvorovu ponudu za akviziciju strane imovine, za dogovor potrebno odobrenje OFAC-a
Nazire se novi vlasnik
Lukoil prihvatio Gunvorovu ponudu za akviziciju strane imovine, za dogovor potrebno odobrenje OFAC-a
lifestyle
Kultne kratke frizure slavnih žena
INSPIRACIJA ZA PROMJENU
10 kultnih frizura zbog kojih žene diljem svijeta i danas krate kosu
Ulična moda Šibenik u superskinny trapericama i čizmicama
A gore crop-top
Brineta iz Šibenika: Superskinny traperice i najudobnije čizmice dovoljne za dojam od milijun dolara
Najinteligentniji ljudi rođeni su u ovim mjesecima
Jeste li među njima?
Najinteligentniji ljudi rođeni su u ovim mjesecima
sve
Jakov Jozinović otkrio da je i dalje solo
sportska legenda
Znate li da je stric mlade glazbene senzacije Jakova Jozinovića poznati Hrvat?
Oceane Dodin progovorila o estetskoj operaciji grudi
Progovorila o operaciji
FOTO "Znala sam da će pričati o mojim grudima": Poznata tenisačica ne može podnijeti jedno pitanje
Tražio je puknutu cijev, a otkrio čuda ispod zemlje: Neopisivi talijanski grad kojem se tepa da je najljepši na Čizmi
Bombon
Firenca juga u kojoj su tražili puknutu cijev, a otkrili čuda ispod zemlje: Talijanski grad kojem se tepa da je najljepši u Čizmi
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene