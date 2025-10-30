Obavijesti Foto Video Pretražite
Paket zakona o gradnji

Stižu e-dozvole, smanjuje papirologija, a Hrvatska i među prvima u Europi uvodi poseban model

30. listopada 2025.
U Zakon se prenose nove odredbe koje RH mora implementirati u nacionalno zakonodavstvo do kraja godine.
