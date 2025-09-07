Teška bolest pogađa dječake: Počinje u ranom djetinjstvu, a ovo su simptomi

Duchenne mišićna distrofija rijetka je genetska bolest koja uglavnom pogađa dječake i uzrokuje progresivno slabljenje mišića. Bolest obično počinje u ranom djetinjstvu, a simptomi uključuju poteškoće u hodanju, česte padove i probleme s ravnotežom.

"Bitno je da imamo podršku da i osobe s Duchenne mišićnom distrofijom, kao i njihove obitelji jer sama bolest ne pogađa samo osobu nego i cijele obitelji, imaju podršku u ranom otkrivanju dijagnoze, dostupnost lijekova i rehabilitaciju koja je jako bitna kod ove bolesti", istaknula je dopredsjednica Saveza društava distrofičara Hrvatske Gordana Jurčević.