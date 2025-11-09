Dubrovački gradonačelnik: "Kao i svi pravi domoljubi uvijek sam bio za dom spreman, ali..."

Ne prestaju se nizati reakcije na događaje posljednjih dana vezane za kulturne događaje u organizaciji srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Sve je komentirao i dubrovački gradonačelnik Mato Franković koji se na društvenoj mreži oglasio dan nakon govora kojeg je održao u Kazalištu Marina Držića u Dubrovniku, a u kojemu je naglasio da "Hrvatska nije nasljednica ni ustaša ni partizana, te da oni nisu prijatelji hrvatskog naroda".

Objavu Frankovića prenosimo u cijelosti.

"Jedan moj dobar prijatelj komentirao je moj jučerašnji govor, izbrisao je komentar međutim osjećam se dužnim napisati moj odgovor. Njegov komentar nije bio uvredljiv niti na bilo koji način loš. Odlučio se izbrisat ga i to poštujem ali osjećam potrebu napisati odgovor koji sam želio objaviti jer mislim da je važno da se osvjestimo što se događa i kako ništa ali a ma baš ništa nije slučajno.

Napisao sam sljedeće:

Dragi prijatelju, ti i ja se godinama poštujemo i razumijemo, i tako će biti i u budućnosti.

Na događanja od prije par dana u Splitu postavlja se pitanje zašto prošle godine nitko nije reagirao kada se Splitom vijorila jugoslavenska zastava i pjevalo “Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo”?

Kako to da nikome nije smetalo što je Seka Aleksić 23. 11. 2024. nastupala u Splitu samo nekoliko dana nakon obilježavanja pada Vukovara, grada-heroja?

Nikoga ja nisam nazvao huliganima ni crnokošuljašima poslušajte što sam rekao. Rekao sam da smo baštinici branitelja iz Domovinskog rata, a ne onih iz Drugog svjetskog rata ni jednih ni drugih.

Naš temelj je Domovinski rat i sveta krv hrvatskih branitelja.

I ja sam, kao i ti, kao i svi pravi domoljubi, uvijek bio ZA DOM SPREMAN, ali ne za Hitlera, ne za Pavelića i ne za Tita, nego za Domovinu stvorenu krvlju 1991. godine.

Ovo što izvode Pupovac i Srpsko narodno vijeće su namjerne provokacije na koje su, nažalost, neki nasjeli. Žele da se događaji i revolucija s ulica Beograda i Novog Sada preliju kod nas. I zato sam reagirao. Ne da ne podržavam aktivnosti koje Pupovac i ekipa rade nego smatram da je žurno potrebno propitati od kud im pravo pozivati na tribinu u Zagreb ljude koji su veličali i dalje veličaju veliku Srbiju.

Nemojmo nasjedati kao guske u magli ali nemojmo ni zaspati na straži. Na institucijama je da kažu da Veliko Srpske ideje u Hrvatskoj tko god ih organizirao ovdje nemaju mjesta a oni koji šire takvu propagandu za to trebaju odgovarati.

Volimo domovinu, poštujmo je i čuvajmo je mudro, te znajmo prepoznati bitno od nebitnog.

Teško se pojedinci mire s velebnim koncertima Thompsona — od Imotskog, preko Dubrovnika i Hipodroma, pa sada diljem Hrvatske. Smeta im “Bojna Čavoglave” i njezin integralni dio “Za dom spremni”. Nazivaju hrvatske domoljube ustašama isto su to radili 1991. godine kada su nas napadali, a mi to nismo. Mi smo domoljubi koji vole svoju domovinu.

I ponavljam sve što rade, ne rade slučajno. Jer MOŽEMO, Vučić i Pupovac pušu u isti rog.

Ne dajmo da nas zavedu a ni zavade."