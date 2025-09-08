FOTO Država prodaje nekretnine u osam gradova: U centru Zagreba možete kupiti stan već od 25.200 eura

Državne nekretnine raspisale su treći ovogodišnji natječaj za prodaju nekretnina, njih ukupno 26 u više hrvatskih gradova, koje imaju investicijski potencijal, pri čemu je rok za predaju ponuda 6. listopada, izvijestila je u ponedjeljak ta državna tvrtka.

Nekretnine su u Zagrebu, Bjelovaru, Karlovcu, Kumrovcu, Lepoglavi, Osijeku, Rijeci i Varaždinu, riječ je o poslovnim prostorima, stanovima i garaži, od zadovoljavajućeg do lošeg stanja, te unatoč tome predstavljaju investicijski potencijal, priopćile su Državne nekretnine.

"Riječ je o prodaji nekretnina koje nisu oportune za državu te ne ispunjavaju uvjete za državne programe priuštivog stanovanja i 'Statilea'. Stanjem su od zadovoljavajućeg do lošeg i derutnog, a nalaze se na atraktivnim lokacijama, imaju postojeću infrastrukturu i investicijski potencijal", kažu.

Napominju i da nekretnine mogu biti iskoristive za komercijalne djelatnosti i razvoj poslovanja ili osobnu uporabu.

U Zagrebu ponuđeno 13 nekretnina

U Zagrebu je ponuđeno 13 nekretnina - sedam stanova i šest poslovnih prostora. Lokacije nekretnina su u Draškovićevoj, Varšavskoj, Frankopanskoj, Crnatkovoj, Ilici i Maksimirskoj ulici, Prilazu Gjure Deželića, Novoj Vesi i Selskoj cesti.

Tu je tako poslovni prostor u Jurkovićevoj površine gotovo 43 metra kvadratna u "roh-bau" stanju, s početnom cijenom od 136.000 eura, prostor u dvorištu zgrade u Draškovićevoj ulici od 70 kvadrata, početne cijene od 107.000 eura, kao i dva stana koja se nalaze u potkrovlju zgrade u Crnatkovoj ulici, veličine 13,8 i 19,06 metra kvadratna, jedan početne cijene od 26.100 eura, a onaj veći od 51.800 eura.

Pozicijom je zanimljiv, kažu iz Državnih nekretnina, i poslovni prostor u Varšavskoj ulici, nalazi se u potkrovlju ulične zgrade i veličine je 74,16 kvadrata, a početna mu je cijena 188.000 eura.

U Karlovcu se prodaju tri proslovna prostora na lokaciji Banija, veličina od 47 do 73 kvadrata.

U Kumrovcu, pak, prodaju se četiri stana, svaki veličine 14,02 metra kvadratna u Ulici Antuna Mihanovića.

Za one koji žele kupiti poslovni prostor, u Lepoglavi nudi se po početnoj cijeni od 20.000 eura prostor veličine 29,61 metra kvadratna. Najveći poslovni prostor za prodaju ponuđen je u Rijeci, na adresi Ružićeva 24 i veličine je 197 kvadrata, dok mu je početna cijena 166.000 eura.

U Osijeku je ponuđen poslovni prostor od 45,05 kvadrata za početnih 20.600 eura, dok se u Bjelovaru prostor u derutnom stanju, površine 72,48 kvadrata, nudi za početnih 55.600 eura.

Garaža se može kupiti u Varaždinu, uz početnu cijenu za 16 kvadrata od 9.520 eura.



Sve fotografije i više detalja možete pogledati OVDJE.

Razgledavanje nekretnina od 22. rujna do 26. rujna

Početne cijene su procijenjene sukladno tržišnim vrijednostima od strane stalnih sudskih vještaka, navode iz Državnih nekretnina.

Napominju i da svi zainteresirani mogu dostaviti više ponuda, pri čemu se za svaku nekretninu podnosi odvojena ponuda u zasebnoj omotnici. Najpovoljniji ponuditelj bit će onaj koji ponudi najvišu cijenu.

Ponude se dostavljaju na adresu Državnih nekretnina do 6. listopada do 12 sati, gdje će istog dana održati i javno otvaranje ponuda.

Razgledavanje nekretnina predviđeno je u razdoblju od 22. rujna do 26. rujna, prema rasporedu objavljenom u javnom pozivu na mrežnim stranicama Državnih nekretnina.