Država rasprodaje nekretnine: U ponudi stanovi u Zagrebu, Karlovcu, Bjelovaru...

Državne nekretnine pokrenule su novi krug natječaja na kojem rasprodaju nekretnine u vlasništvu države, a koje, kako stoji u pozivu, ne ispunjavanju uvjete državnih programa priuštivog stanovanja i zaštićenih najmoprimaca te nisu oportune za Republiku Hrvatsku.

Na prodaji je putem javnog natječaja 21 nekretnina. Riječ je o stanovima, poslovnim prostorima i garažama u Zagrebu, Dugoj Resi, Karlovcu, Bjelovaru i Pločama.

Natječaj je otvoren do 23. siječnja 2026. do 12 sati.

Najveći dio ponude, ukupno 12 nekretnina, odnosi se na Zagreb, gdje je dostupno 7 manjih stanova u suterenu i tavanu, 2 poslovna prostora u središnjim gradskim ulicama te 3 garaže.

Stan Varšavska/Gundulićeva u Zagrebu Foto: Državne nekretnine

Među njima se ističe poslovni prostor površine 74 m² na uglu Varšavske i Gundulićeve ulice, smješten na petom katu ulične zgrade, s početnom cijenom od 188.000 eura, kao i mansardni stan u Zvonimirovoj 86 površine 34 m² s početnom cijenom od 56.100 eura.

Stan u Zvonimirovoj u Zagrebu Foto: Državne nekretnine

U ponudi su i manji stanovi u Novoj cesti, Poljičkoj ulici, Pavla Štoosa i Grmoščici desnoj, većinom u derutnom ili lošem stanju, ali s potencijalom za obnovu i prenamjenu.

Za zainteresirane kupce koji traže parkirna rješenja, dostupna su i garažna mjesta i garaže u ulicama Brune Bušića i Sveti Duh, površine oko 12 do 14 m² s početnim cijenama od 12.100 od 23.200 eura.

U Dugoj Resi prodaje se šest stanova u ulicama Dr. Ivana Banjavčića 3 i Josefa Jeruzalema 1, površine od oko 9 do 47 m² te s početnim cijenama od 8.080 do 40.900 eura. Riječ je o manjim stanovima u višestambenim zgradama, većinom bez sanitarnih čvorova i grijanja, koji zahtijevaju značajniju adaptaciju, ali imaju potencijal za buduće korištenje.

Stanovi u Dugoj Resi Foto: Državne nekretnine

U strogom centru Karlovca ponuđen je stan u potkrovlju u Radićevoj 7, ukupne površine 51,62 m² i nudi se po početnoj cijeni od 37.300 eura, dok se u Bjelovaru, u Augusta Šenoe 7, prodaje poslovni prostor od 72 m² smješten u prizemlju dvorišne zgrade i nudi se po početnoj cijeni od 55.600 eura.

Stan u Karlovcu Foto: Državne nekretnine

Najjužnija nekretnina u ovom pozivu nalazi se u Pločama, gdje je u Nazorovoj 19 za početnih 13.900 eura ponuđen manji poslovni prostor od 12 m² u prizemlju ulične zgrade.

Viđeno – kupljeno

Sve nekretnine prodaju se prema načelu "viđeno – kupljeno", a zainteresiranim kupcima omogućen je pregled nekretnina od 12. do 15. siječnja 2026., prema terminima navedenima u javnom pozivu. Rok za podnošenje ponuda je 23. siječnja 2026. do 12 sati, a javno otvaranje ponuda održat će se istoga dana u 13:30 u Frana Vrbanića 50 u Zagrebu.

Detaljni podaci o svakoj nekretnini, uvjeti natječaja i raspored pregleda objavljeni su u javnom pozivu te su dostupni na mrežnim stranicama Državnih nekretnina.