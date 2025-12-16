Pronađena ogromna količina droge otvorila Pandorinu kutiju! "Ono što posebno zabrinjava..."

Državljanin BiH smatra se drugim čovjekom i glavnom osobom za logistiku kartela koji je iz još nepoznatih izvora pribavljao kokain te ga iz Europe prebacivao u Hrvatsku.

Sada je u istražnom zatvoru, a za 43-godišnjakom iz Srbije koji je, sumnja se, mozak operacije još se traga. Istraga traje godinu i pol dana. Tada je vozač kamiona s nektarinama u vlasništvu tvrtke državljanina BiH pao s 55 kilograma kokaina vrijednog oko dva milijuna eura na granici Francuske i Španjolske.

Kokain - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Postoji osnovana sumnja da je u djelkovanju ove kriminalne organizacije dogoverana orgnaizacija, preuzimanje i daljnjeg transporta droge kokain točno kako ste rekli nešto više od 50 kilograma", poručila je Željka Panza Ostrogonac, zamjenica ravnateljica USKOK-a.

Željka Panza Ostrogonac, zamjenica ravnatelja Uskoka Foto: DNEVNIK.hr

Postoji li još suradnika i je li bilo sličnih akcija kao na jugu Europe nakon čega su, tvrdi USKOK, opreznije poslovali istražitelji tek trebaju utvrditi.

Uhićeni BiH državljanin i vlasnik tvrtke za prijevoz u Sloveniji i Njemačkoj branio se šutnjom, a jamčevine nema.

"Obrana smatra da ne postoji čak ni osnovana sumnja za to sve što je navedeno u činjeničnom opisu. Moja stranka je vlasnik poduzeća koja se bavi špedicijom i transportom koja godinama posluje na području Njemačke, Slovenije i Hrvatske", poručio je odvjetnik Marko Plavetić.

Marko Plavetić, odvjetnik Foto: DNEVNIK.hr

Sedam godina zaredom bilježe se rekordne zapljene kokaina, prema posljednjem službenom istraživanju HZJZ-a u 2023. zaplijenjeno je više od 400 tona.

U Hrvatskoj su brojke alarmantne. Broj osoba koje su kokain probale jednom ili konzumirale u godinu dana višestruko je veći kroz godine, a svaki treći tinejdžer ga je u 2024. barem jednom probao. "Zaista kokain je sve dostupniji, konzumiraju ga odrasli, ali ono što zabrinjava konzumiraju ga i naši maloljetnici", poručila je Marija Kušan Jukić iz Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar.

Prema analizi otpadnih voda, u Zagrebu i Splitu kokain je najprisutnija droga. Jeftin je i visoke čistoće, a Hrvati ga iznadprosječno konzumiraju. Istrage poput ove žele suzbiti crno tržište kojim opasna droga dolazi u ruke krajnih korisnika.