Drama u Vodicama: Zbog jednog poteza uz roštilj zaradila kaznenu prijavu

Zbog neopreznog loženja vatre za roštilj 74-godišnjakinja iz Vodica kazneno je prijavljena zbog sumnje na dovođenje u opasnost života i imovine.

Kako je izvijestila šibensko-kninska policija, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je žena u subotu u dvorištu obiteljske kuće u Vodicama zapalila vatru za roštilj unutar pečenjare.

Tijekom loženja žar je pao na ogrjevno drvo koje se nalazilo uz betonsku pečenjaru, nakon čega je došlo do zapaljenja drva i nekontroliranog širenja vatre.

Požar se proširio na osobni automobil u vlasništvu 46-godišnjeg člana obitelji, a oštećeni su i metalna ograda te dio zida kuće.

Materijalna šteta procijenjena je na oko 5.000 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 74-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.