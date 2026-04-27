Emotivno na obljetnici primjene DNK tehnologije: "Ljudi vas pitaju, ‘Je li to stvarno moj sin?’, a vi imate dva komadića izgorena tkiva"

U Splitu je obilježena 30. obljetnica primjene DNK tehnologije u identifikaciji žrtava masovnih grobnica iz Domovinskog rata.

Time su postavljeni temelji suvremene forenzičke genetike, koja je za tisuće obitelji značila priliku da se oproste od svojih najmilijih.

Ostaci pronađeni nakon Domovinskog rata za patologe su bili velik izazov.

“Bile su dvije solucije. Pokopati ih i ostaviti ih anonimne, ili se potruditi napraviti što više možete znanstveno da ta tijela dobiju svoja imena, da obitelji dobiju svoj mir”, govori prof. dr. Šimun Anđelinović, predstojnik Zavoda za patologiju KBC Split.

Primjenom DNK tehnologije, prije trideset godina stigli su konkretni rezultati.

"Pa to je nevjerojatan osjećaj. Vi ustvari taj osjećaj da ste nešto napravili tek dobijete kad predajete tijelo. Ljudi vas pitaju, ‘jel to stvarno moj sin?’, A vi imate dva komadića tkiva izgorena. To je vrijeme u kojem vi trebate i svoj dignitet i svoju cijelu karijeru staviti i reći: to je to”, pojašnjava Anđelinović.

Projekt je vođen zajedno sa stručnjacima u SAD-u. "U Splitu je ispisana svjetska povijest forenzičke genetike. To je prvi put da je pokazano da DNA tehnologija može biti korištena u svrhu identifikacije žrtava masovnih grobnica, što je promijenilo percepciju cijeloga svijeta prema istini. A istina je samo jedna. Protiv znanosti se teško boriti, a to je period kad je trebalo reći istinu o Domovinskom ratu”, kaže prof. dr. Dragan Primorac, predsjednik ISABS-a.

Od 5.300 osoba, pronađeno i identificirano je njih više od osamdeset posto. U posljednjih deset godina 340 osoba.

“Više od sto je bilo onih neidentificiranih posmrtnih ostataka koje zbog tadašnjih mogućnosti nije bilo moguće identificirati, ali upravo zahvaljujući najsuvremenijoj opremi, ali i sposobnostima koje naši vrijedni stručnjaci imaju smo uspjeli identificirati i obitelji su napokon dobile svoj mir”, rekao je Tomo Medved, potpredsjednik Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja.

Odgovore o svojim bližnjima čeka još više od tisuću i sedamsto obitelji.

Više pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Ivana Kaštelana.