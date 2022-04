Dnevnik Nove TV je nedavno izvještavao kako ide sve po planu, ali plan je očito propao. Od obnove Banskih dvora i zgrade Sabora i dalje ništa. Propali su im natječaji. I dok iz Vlade najavljuju novi, Sabor još ne zna što će.

Gotovo iza svakih drugih vrata Hrvatskog sabora mogu se vidjeti ozbiljne pukotine. I tu su više od dvije godine. I ostat će do daljnjeg. Jer tvrtka koja je prošla na natječaju zaključila je da posao ipak ne može odraditi.

"Ta je tvrtka zatražila raskid ugovornog odnosa, navodeći da zbog 'više sile' izazvane ratom u Ukrajini, inflacije u Turskoj te općeg porasta cijena materijala i energenata na tržištu nije u mogućnosti dalje nastupati", kazao je Davor Orlović, glavni tajnik Hrvatskog sabora.

Od obnove Sabora ne odustaju. Ali što sad?

"Je li to raspisivanje opet natječaja istoga sadržaja, je li to sad nešto drugo, to ćemo tek utvrditi s nadležnim službama i nadležnim tijelima", dodaje Orlović.

Dokumentacija nije dobro pripremljena, tvrdi Anka Mrak Taritaš, predsjednica GLAS-a, i procijenjeni troškovi za zgradu iz 19. stoljeća bili su u natječaju nerealno niski. I ne čudi ju što je sve ovako završilo.

"U posao se krenulo neozbiljno, neadekvatno pripremljeno i pokazala se nespremnost svih institucija da uzmemo novac koji je na raspolaganju, a 6. mjesec je tu. I ponoviti natječaj s ozbiljnim cijenama, a ne s cijenama kako si mali Ivica zamišlja", kaže Mrak Taritaš.

Sabor je dio prostorija obnovio iz vlastitih proračunskih sredstava. Među njima i ured potpredsjednice Sabine Glasovac.

"Pofriškali su oni sve, ali je činjenica da ovdje nedaj Bože da se dogodi neki blaži potres, nisam sigurna kako bi završila ne samo ova zgrada nego i zaposlenici koji su u njoj dobar dio vremena upravo na tim gornjim katovima", kaže Glasovac.

Ne treba potres da bi netko nastradao. Jer kamen puca sam od sebe. A komad žbuke prošli tjedan pao je s plafona. Ali nije samo Sabor ostao bez obnove. Natječaj je propao i za Banske dvore. Odbijene su četiri tvrtke, tri zato što nisu dostavile jamstva.

"Slijedom toga su ponude odbijene kao nepravilne, dodatno budući da je za ovaj postupak nabave naručitelj osigurao sredstva u iznosu procijenjene vrijednosti nabave (155.110.000,00 HRK + PDV), a preostala ponuda prelazi planirana i osigurana sredstva za predmetnu nabavu, slijedom čega je odbijena kao neprihvatljiva", odgovorili su.

Prije dva tjedna s ministricom smo već pričali o premještanju djelatnika s Markova trga.

"Premještanje zgrade Vlade, Sabora gdje još veći broj ljudi cirkulira ima sastanke, to su veliki logistički zahvati", kazala je ministrica Nina Obuljen Koržinek 23. ožujka 2022.

Na selidbu će se još čekati. Sve je vraćeno na početak. A 149 milijuna kuna visi u zraku. Pitanje je i hoće se uopće u godinu dana dvije povijesne zgrade uspjeti obnoviti europskim novcem.

