U Sisačko-moslavačku županiju stižu premijer Andrej Plenković i svita ministara.



Kada je prije tri mjeseca posjetio tu županiju na prvu godišnjicu razornog potresa, premijer baš nije bio toplo dočekan.



''Hoćemo obnovu! Hoćemo obnovu!'' poručivali su tada uz zvižduke građani i građanke okupljeni u parku ispred petrinjske crkve dok joj je prilazio Plenković s ministrima, a vrlo blizu njega je proletjela i u njegovu smjeru upućena gruda snijega.



''Nije to problem'', kazao je na to Plenković i ustvrdio da ''obnova traje i da će se ubrzati u idućoj godini''.



Ta ''iduća'' godina je ova u kojoj smo već dobro zagazili u travanj, a građani i građanke s Banije i dalje žive u kontejnerima, ali mogu se ''pohvaliti'' novim ministrom.



Umjesto u Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Darko Horvat ''stolovao'' je neko vrijeme u Remetincu, a u Plenkovićevu postavu zamijenio ga je Josip Paladina.



Novi ministar je prije koji tjedan ustvrdio da dosadašnjom dinamikom obnove nakon potresa nitko nije zadovoljan, ali da se vidi veliki napredak u posljednjih nekoliko mjeseci. Ljudi s Banije, međutim, učestalo se posljednjih mjeseci pitaju jesu li osim kuća u potresu izgubili i dobar vid.



Današnji posjet Plenković će početi sastankom s predstavnicima Sisačko-moslavačke županije u Poduzetničkom inkubatoru u Sisku na kojem će biti predstavljeni projekti Sisačko-moslavačke županije i Vlade vezani uz otklanjanje posljedica potresa i revitalizaciju.



Potom će Plenković obići novi most preko rijeke Odre na ulasku u Sisak gdje će se održati kratka prezentacija projekta "Izgradnja mosta Odra i spojne ceste čvor Sisak-Sisak od kružnog toka Staro Pračno do mosta Odra i od mosta Odra do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku, s izgradnjom uklapanja Zagrebačke ulice u Sisku na trasu spojne ceste čvor Sisak-Sisak".



Premijer će obići i radove na Autocesti A11, Dionica Lekenik – Sisak.



Uz njega će biti i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsjednik Vlade Boris Milošević, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak te državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek.