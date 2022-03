Savski most

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević otvorit će novouređeni Savski most za pješake i bicikliste, nakon čega će održati redovitu konferenciju za medije.

Obnova starog Savskog mosta u Zagrebu trajala je više od godinu dana, a stanovnici i stanovnice ne samo Kajzerice i drugih novozagrebačkih naselja, nego i ostali Zagrepčani i Zagrepčanke jedva su dočekali kraj radova na jedinom mostu u metropoli namijenjenom isključivo pješacima i biciklistima.



U sklopu obnove izvedeni su oko 28 milijuna kuna vrijedni radovi ugradnje armirano-betonske ploče, opreme mosta, hidroizolacije, asfalta, rubnjaka, odvodnje, a ugrađene su i nove pješačke ograde, zamijenjeni teško oštećeni čelični elementi rasponskog sklopa te sekundarni nosači ispod betonske ploče.



Most je dugo bio zapušten i opasan za prolaznike, a prije obnove godinama nije bio održavan premda je jedan je od najstarijih u Zagrebu.



Otvoren je 1939. i jedan je od najstarijih u gradu, a sagrađen je prema projektu petrinjskog inženjera Milivoja Frkovića i građen na stupovima starog, takozvanog Crvenog mosta iz 19. stoljeća.



Od 1975. godine je pod spomeničkom zaštitom, a do početka osamdesetih bio je u upotrebi i za automobile.



Danas će ga napokon otvoriti zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i potom održati redovitu konferenciju za medije utorkom.