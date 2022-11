U srijedu poslijepodne iz Remetinca su izašli Damir Škugor, Stjepan Leko i Vlado Mandić, u javnosti poznati po aferi Ina, doznaje Dnevnik Nove TV.

Nakon dva i pol mjeseca iz istražnog zatvora u Remetincu je izišao glavni osumnjičeni u velikoj aferi Ina, sad bivši direktor u toj kompaniji Damir Škugor.

Na slobodu su izašli i suosumnjičeni u toj aferi, također bivši direktor u Ini Stjepan Leko te direktor tvrtke EVN Croatia Plin Vlado Mandić. Sud je odlučio tako na prijedlog Uskoka, koji je ispitao i posljednje svjedoke na koje bi mogli utjecati.

Situaciju prati reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

"Sada slijedi to razdoblje istrage Uskoka. Tu će se uobičajeno ispitivati svjedoci. Moguće i da će biti provedeno financijsko vještačenje. Vidjeli smo da pri izlasku iz Remetinca Damir Škugor nije bio raspoložen za izjave za medije", izvijestila je Krajinović te je razgovarala s Nikolom Mandićem, odvjetnikom Damira Škugora.

Mandić je rekao kako je Škugor dobro sada kada je izašao vani.

"Otišao je nazad svojoj obitelji, u svakom slučaju bolje nego što je bio jučer. Afera je velika jer je velikom prikazana i to prije svega zbog iznosa koji su se u ovoj aferi pojavila. Bitno je naglasiti što je u ovom postupku dobro u pravcu svih onih utvrđenja koja će biti bitna za donošenje odluke, da su sva ta sredstva koliko god ona velika bila - blokirana. Što na računu, a što na nekretninama. Čak se radi o neuobičajenom postupku u odnosu na način na koji se ovdje inkriminira. Obično ta sredstva nestanu i onda je velika borba doći do tih sredstava. Ovdje nema spora. Ovdje će se samo utvrditi pripadaju li ti novci onima kod kojih se trenutno nalaze ili će ih trebati vratiti Ini ili u državni proračun", rekao je Mandić u Dnevniku Nove TV.

Osvrnuvši se na iznos od 500 milijuna kuna na računu Škugorova oca, Mandić je rekao kako je posao s energentima nešto što donosi dobru zaradu.

"Imamo određena događanja u svijetu koja su svima onima koji se bave energentima dovela mogućnost da ostvare enormnu zaradu. Jednostavno je to posao koji ti omogućuje veliku zaradu", dodao je.

"On je osumnjičen. To je najniža razina sumnje. Tek će se tijekom postupka sve okolnosti utvrditi. Nisam još čuo od Ine da je točno oštećena niti za koji iznos. Volio bih čuti za taj iznos", rekao je Mandić.

Osvrnuvši se na snimke spornih razgovora, Mandić je kazao da u ovoj fazi postupka još uvijek svu materijalnu dokumentaciju kao obrana pribavljaju.

"To su vrlo opširni predmeti i bez obzira na stručnost i profesionalnost onih koji vode istragu, što ovdje moram pohvaliti jer su svjedoci ispitivani urednom dinamikom, nemate u ovom trenutku sve detaljne spoznaje o rezultatima do kojih je istraga došla. Zasigurno, ako izvadite neke stvari iz konteksta, one se mogu protumačiti na različite načine", rekao je Mandić.

Rekao je kako smatra da će dokazati da je Škugor nevin. "Ne proizlazi kazneno djelo iz količine novca. Nigdje to nije tako pa ni u Hrvatskoj", zaključio je Mandić u Dnevniku Nove TV.

"Slijedi to razdoblje istrage Uskoka, a ona može potrajati i do godinu i pol. U kompliciranijim slučajevima još i dulje. Dug je put do onog pitanja hoće li u ovom slučaju biti podignuta optužnica", izvijestila je Krajinović.

Još se sve istražuje i u samoj Ini koja čeka rezultat vanjske revizije plinskog poslovanja, o čemu je u srijedu govorio predsjednik Uprave Peter Ratatić.

"KPMG završava, odnosno, vrlo je blizu dovršetka njihove istrage. Sljedeći korak je da će Uprava, kao i Nadzorni odbor, dobiti izvješće koje će nam KPMG prezentirati i kasnije ćemo odlučiti što ćemo", rekao je Ratatić.

