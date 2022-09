HDZ je, odlukom Časnoga suda županijskog odbora Vukovarsko-srijemske županije, izbacio Mariju Ratkić iz stranke.

"Časni sud ŽO HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije, sukladno Statutu stranke, donio je Odluku o isključenju Marije Ratkić iz članstva HDZ-a", odlučeno je danas poslijepodne.

Na online sjednici skupštine Plinare istočne Slavonije (PIS) u petak je za novoga direktora, umjesto nedavno uhićene Ratkić, imenovan Mario Naglić, a iz tvrtke su poručili kako neće biti nikakvih zastoja u isporuci plina.

Očekuje se da bi nakon imenovanja novoga direktora Ratkić mogla biti puštena iz pritvora u Remetincu.

Iako Ratkić nije izravno priznala krivnju, ipak je činjenično potvrdila optužbe USKOK-a te je za sklapanje ugovora i prodaju prirodnog plina tvrtki OMS - Upravljanje izravno optužila direktora iz Ine, prvookrivljenog Damira Škugora.

No, priznavanje krivnje je opovrgnuo njezin odvjetnik. "Nije točno da je priznala za što se tereti, to je netočno. Terete je da je pomogla glavnim sudionicima, a ja postavljam pitanje - ako nekome pomažete, valjda biste morali znati da to želite i da pristajete na to.

Marija Ratkić je poznavala i poznaje samo jednu od tih osoba, a to je osoba iz Ine, Škugor. Netočno je da bi ona sudjelovala u ovoj navodnoj zločinačkoj organizaciji radi pribavljanja imovinske koristi", brani je odvjetnik Petar Pavković i posebno istaknuo da "ikakvu imovinsku korist iz ovoga nije pribavljala."

Uhićena je u subotu pod sumnjom za sudjelovanje u malverzacijama u Ini teškim milijardu kuna.