Ivo Sanader ima pravomoćnu odluku u slučaju Planinska, ali i nepravomoćnu kaznu u predmetu Hypo. U slučaju HEP Dioki nepravomoćno je oslobođen. U slučaju da bude još pravomoćnih kazni zatvora, kažu pravni stručnjaci, obrana može tražiti objedinjavanje kazni.

Bivši premijer Ivo Sanader i čelnik mađarskog MOL-a Zsolt Hernadi u ponedjeljak su nepravomoćno proglašeni krivima za primanje i davanje mita u slučaju Ina-MOL. Sanader je nepravomoćno osuđen na šest, a Hernadi na dvije godine zatvora.

Sve je pratila i reporterka Nove TV Josipa Krajinović.

"MOL je razočaran presudom. Smatraju je i nazivaju nepoštenom, što i ne čudi jer je šef MOL-a Zsolt Hernadi nepravomoćno osuđen na dvije godine za davanje mita. Mađari ponavaljaju ono sto su tvrdili i proteklih godina, pozivaju se na sudske postupke koji su se vodili u Madjarskoj, da je njima utvrdjeno da Hernadi nije kriv i da se isti postupak ne može dva puta suditi.

I izručenje Hernadija hrvatskom pravosudju su godinama odbijali i opravdavali istim razlozima. MOL se poziva i na arbitražnu odluku iz Ženeve i stav da Hrvatska nije uspjela dokazati da je MOL dao mito Sanaderu. Zanimljivo je da je nepravomoćno osudjen Zolt Hernadi čelnik tvrtke s kojom hrvatska Vlada vodi pregovore oko plana reotkupa dionica Ine. On sam da uđe u Hrvatsku odmah bi morao u istražni zatvor, za njim je raspisana i Interpolova tjeralica, a na sudu su danas objasnili da se u tom pogledu ništa ne mijenja", objasnila je Krajinović.

"Teško je procijeniti koliko će Ivo Sanader provesti u zatvoru. Treba prvo pričekati pravomoćnost ove presude i što će reći Vrhovni sud. On je već u Remetincu. Sanader je pravomoćno osuđen u slučaju Planinska. Osim toga, Sanader je nepravomoćno presuđen još u dva slučaja. U predmetu Hypo na dvije i pol godine zatvora, u slučaju HEP Dioki nepravomoćno je oslobođen, no treba i tu pričekati pravomoćnost odluke. U slučaju da bude još pravomoćnih kazni zatvora, onda obrana može tražiti objedinjavanje kazni, a kako mi objašnjavaju pravni stručnjaci to u Sanaderovu slučaju ne bi smjelo prelaziti 15 godina ukupno, a nakon pola odslužene kazne može tražiti i uvjetni otpust. Treba reći i da je u ovu današnju presudu uračunato i vrijeme koje je dosad proveo što u ekstradicijskom pritvoru, što u istražnom zatvoru i izdržavanju kazne od 2010. do 2015. Formalno mu je određen i istražni zatvor", zaključila je Krajinović.

Detalji presude

Obrazlažući nepravomoćnu presudu Ivi Sanaderu i čelniku MOL-a Zsoltu Hernadiju, sutkinja zagrebačkog Županijskog suda Maja Štampar Stipić je naglasila da je bivši premijer postupio koruptivno i u vlastitom interesu kada je odlučio primiti mito i prepustiti upravljačka prava u Ini mađarskom MOL-u.

''Sanaderov motiv je bilo mito koje mu je isplaćeno, a morao je znati da je nepodmitljivost osnova dužnosti koju je obnašao. Unatoč tome, postupao je u vlastitom interesu. Korupcija razara društveno tkivo države, nemoralna je i kažnjiva", istaknula je sutkinja Štampar Stipić. Dodala je da je Sanader pritom postupio s maksimalnim stupnjem krivnje.

Koruptivni dogovor postignut prije sjednice Vlade u listopadu 2008.

Sutkinja je kazala da se ne može sa sigurnošću utvrditi kada su Sanader i Hernadi sklopili koruptivni sporazum, ali kako je neosporno da je postignut prije sjednice Vlade u listopadu 2008. godine.

''Na to ukazuje njihov sastanak u restoranu Marcellino i sastanak u sjedištu HDZ-a u listopadu 2009. gdje je Sanader pred Hernadijem pitao (ministra Ivana) Šukera što se događa s realizacijom ugovora. Za to Sanader ne bi bio zainteresiran jer tada više nije bio predsjednik vlade. To ukazuje da je bio osobno zainteresiran zbog koruptivnog sporazuma s Hernadijem'', pojasnila je sutkinja.

Uz to, sutkinja je dodala da zaključenje međudioničarskog ugovora u trenutku kada MOL ima 44 posto dionica nije bilo nužno, kao ni izdvajanje plinskog poslovanja koje je donosilo gubitke. ''To ne znači da Vlada nije smjela donijeti takvu odluku, ali ova odluka nije bila neovisna od Vlade, već je počivala na obećanom mitu'', naglasila je.

Sutkinja je podsjetila i da je tijekom suđenja saslušano 30 svjedoka te da je utvrđeno kako je MOL uplatio novac na račun tvrtke Roberta Ježića. Kazala je i da je sud povjerovao Ježićevu iskazu jer su njegovi navodi potvrđeni iskazima drugih svjedoka.

Sanadera demantiraju zapisnici sa sjednica Vlade i iskazi niza svjedoka

''Ježić je bio osoba od Sanaderovog povjerenja. Privatno su se družili, a Ježić je Sanadera znao i voziti na sastanke umjesto službenog vozača. Ježić je 49 puta posjetio Sanadera u Vladi, a dan prije Sanaderove ostavke proveo je u njegovom uredu u Vladi više od četiri sata. Sanader mu je rekao da će uplata stići u dva dijela i tako se to i dogodilo''.

Analizirajući Ježićev iskaz, sutkinja je ustvrdila kako su neutemeljene teze obrane da je Ježić teretio Sanadera i Hernadija kako bi spasio sebe. Pritom je pojasnila da je Uskok 2013. optužio Ježića te da je taj postupak nepravomoćno okončan u listopadu 2018. godine.

Iako je Sanader u svojoj obrani u cijelosti porekao dogovor s Hernadijem i povezanost s isplatom pet milijuna eura te tvrdio da on ni na koji način nije utjecao na odluku Vlade, sutkinja je ukazala da bivšeg premijera demantiraju zapisnici sa sjednica Vlade i iskazi niza svjedoka.

''Bivši potpredsjednik Vlade i nekadašnji ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Damir Ponačec je naveo da se ne može sjetiti da bi ikada uži kabinet Vlade imao drugačiji stav od onog kojeg je zauzeo Sanader.

Odluka o prvoj izmjeni međudioničkog ugovora nije bila plod široke i stručne rasprave, već proizlazi da je Sanader utjecao na svoje ministre da zauzmu njegov stav koji je bio posljedica koruptivnog dogovora s Hernadijem'', kazala je sutkinja.

Otegotne okolnosti - premijerska dužnost, želja za bogaćenjem i šteta ugledu države

Pri izricanju kazne Sanaderu je kao otegotna okolnost uzeto što je djelo počinio kao premijer u cilju osobnog bogaćenja, čime je naštetio ugledu države i postupio suproto interesima građana. Sanaderu su kao olakotne okolnosti ocijenjene visoka životna doba, zdravstveno stanje i protek vremena od počinjenja kaznenog djela.

Sanaderu se u kaznu uračunava vrijeme provedeno u ekstradicijskom pritvoru, u istražnom pritvoru i u zatvoru po prijašnjoj presudi. Uz to, Sanaderu se oduzima imovinska korist, dok Dioki holding, kao pravni slijednik Ježićeva Xenoplasta, mora uplatiti pet milijuna eura u državni proračun u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude. Sanaderu i Hernadiju sud je naložio da podmire troškove suđenja u iznosu nešto većem od 60 tisuća kuna.

I dok je Uskok zadovoljan osuđujućom presudom te najavljuje žalbu na visinu kazne Sanaderova braniteljica izrazila je uvjerenje da će Vrhovni sud ukinuti presudu zbog sustavnog kršenja prava branjenika, ali i obrane, dok je Hernadijev odvjetnik poražavajućim ocijenio što se presuda temelji na iskazu jednog jedinog svjedoka.

Mađarski MOL u ponedjeljak je priopćio kako je iznimno razočaran presudom navodeći kako je u prijašnjim postupcima pred mađarskim sudovima utvrđeno da MOL-ovi dužnosnici nisu prekršili zakon. (Hina)