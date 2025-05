Dramatični rezultati ispitivanja: Ljudi su uvjereni da će uskoro izbiti treći svjetski rat u kojem će se koristiti nuklearno oružje

Osamdeset godina nakon Drugog svjetskog rata ankete pokazuju da mnogi Amerikanci i zapadni Europljani vjeruju da bi u narednih 10 godina mogao izbiti još razorniji treći globalni sukob, a napetosti s Rusijom smatraju najvjerojatnijim uzrokom.

Anketa YouGova također je pokazala da velika većina smatra da su događaji tijekom Drugog svjetskog rata i prije njega relevantni i danas te da se o njima mora nastaviti poučavati mlađe generacije, piše The Guardian.

Između 41 % i 55 % ispitanika u pet anketiranih europskih zemalja: Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj, reklo je da smatraju da je još jedan svjetski rat vrlo ili prilično vjerojatan u sljedećih pet do deset godina, a to mišljenje dijeli 45 % Amerikanaca.

Većina od 68 % do 76 % rekla je da očekuje da će svaki novi sukob uključivati ​​nuklearno oružje, a između 57 % i 73 % također je reklo da bi treći svjetski rat doveo do većih gubitaka života nego u razdoblju od 1939. do 1945. Mnogi (25 % do 44 %) vjerovali su da će ubiti većinu ljudi na svijetu.

Većina ljudi, od 66 % u Italiji do 89 % u Velikoj Britaniji, rekla je da očekuju da će njihova zemlja biti uključena u takav rat, a samo manjih dio njih smatraju da će ih njihove oružane snage moći obraniti. Nasuprot tomu, 71 % Amerikanaca reklo je da ima povjerenja u američku vojsku.

Rusiju je između 72 % i 82 % zapadnih Europljana i 69 % Amerikanaca smatralo najvjerojatnijim uzrokom još jednog svjetskog rata, a slijedi je islamski terorizam.

Međutim, mnogi Europljani osjećali su isto i prema navodnom europskom savezniku SAD-u, pri čemu većina u Španjolskoj (58 %), Njemačkoj (55 %) i Francuskoj (53 %) napetosti sa SAD-om smatra glavnom ili umjerenom prijetnjom kontinentalnom miru.

Između 31 % (Španjolska) i 52 % (SAD) u svih šest zemalja reklo je da misle da je moguće da se zločini poput onih koje je počinio nacistički režim u Njemačkoj 1930-ih i 40-ih godina dogode u njihovoj zemlji, tijekom njihova života.

Na pitanje tko je najviše učinio u porazu nacista, 40 % do 52 % u pet ispitanih zemalja odgovorilo je da su to SAD, a 17 % do 28 % Sovjetski Savez. Međutim, u Ujedinjenom Kraljevstvu 41 % ispitanika odgovorilo je da je to Velika Britanija – mišljenje koje dijeli samo 5 % do 11 % Amerikanaca i ostalih zapadnih Europljana.

Kad je riječ o tome tko je najviše učinio za očuvanje mira od kraja rata, većina u svih šest zemalja odgovorila je da je to NATO, pri čemu je većina pripisala Ujedinjenim narodima veliki ili prilični doprinos.

Između 45 % i 56 % zapadnih Europljana i Amerikanaca također je vjerovalo da je EU – dijelom osnovana s ciljem održavanja mira u Europi – znatno doprinijela odsustvu sukoba.