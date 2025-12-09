Već 35 godina pomažu ženama i kažu da je diskriminacija najgora ikad: "Nema dovoljno razumijevanja za žrtvu"

Autonomna ženska kuća Zagreb godišnje primi više od 2000 poziva žena koje su preživjele nasilje i traže pomoć. Za te žene, kažu, nemamo dovoljno razumijevanja i žrtvu se često okrivljuje za nasilje.

"Nema dovoljno razumijevanja za ženu koja je preživjela nasilje, okrivljuje se ako je predugo ostala, ako je otišla jer onda djeca ostaju bez oca. Prevelik je pritisak na ženama, a premalo odgovornosti kao društvo preuzimamo da im pomognemo", upozorila je Valentina Andrašek.

Ove godine počinjeno je 18 femicida, što govori da je situacija vrlo ozbiljna.

"Za početak bi trebalo dosljedno provoditi zakone. Svaka institucija, svaka karika u nizu trebala bi odraditi svoj posao. Prečesto se događa da neka karika odradi svoj posao, a neka ne odradi", smatra Andrašek.

Iako imamo dobre zakone, problem je implementacija u praksi, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Karla Trstenjak.

"To znači da se svi sudionici, počevši od policije, Zavoda za socijalnu skrb, sudova u građanskom, kaznenom postupku, u prekršajnom postupku, obiteljskih sudova ne primjenjuju pravo doslovno, onako kako bi to trebali", napomenuo je Ivan Jelavić, odvjetnik i punomoćnik Autonomne ženske kuće.

Kako prevenirati zločine?

Kako prevenirati zločine trebali bismo naučiti iz slučajeva koji su se, nažalost, već dogodili.

"Iz svakog takvog slučaja vidjeti radi li se o femicidu, o rodno uvjetovanom ubojstvu žena, i vidjeti je li došlo do krive primjene zakona, je li došlo do problema s primjenom posebnih zaštitnih mjera, nedostatkom skloništa, reagiranjem policije", rekla je Dubravka Šimonović, predsjednica udruge PARITET SADA.

Osim sudske politike kažnjavanja, iznimno je važna prevencija.

"Upravo je problem što nam nedostaje dosta aktivnosti u području sekundarne prevencije, koja obuhvaća ranu intervenciju, konfliktne odnose i odnose gdje postoje određeni rizici. Mi u nizu slučajeva imamo indikatore i prediktore nasilja u obitelji, ali je stvar međusobnog umrežavanja institucija da bi to na vrijeme prepoznali i zaštitili žrtvu", objasnio je Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

U tome bi trebala pomoći europska direktiva o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. U svoje zakone trebamo je prenijeti do 2027. godine, a u tijeku je formiranje radne skupine.