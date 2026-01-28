Roditelji, oprez! Povlači se još jedna hrana za bebe, sadrži opasni toksin

Iz Agencije za poljoprivredu i hranu HAPIH izvijestili su da se s tržišta povlači prijelazna hrana za dojenčad.

Državni inspektorat Republike Hrvatske opozivao je iz prodaje proizvod Aptamil AR 2, prijelazne hrana za dojenčad od 6 mjeseci nadalje s povećanom regurgitacijom.

Povlači se pakiranje proizvoda NETO 400 g, hrana za posebne medicinske potrebe, datum roka trajanja 02.01.2027. Razlog povlačenja proizvoda je utvrđeni toksin cereulid u sadržaju.

Povlači se hrana za dojenčad Foto: HAPIH

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Vodičem za mikrobiološke kriterije za hranu.

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: Nutricia Export BV, Lange Kleiweg 6, RIJSWIJK, Nizozemska

Distributer: AWT International d.o.o., Slavonska avenija 52a, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.