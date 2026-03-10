Obavijesti Foto Video Pretražite
PORUKA MILANOVIĆU I BEOGRADU

Modernizacija vojske u sjeni sukoba: Anušić odgovorio Milanoviću oko Izraela i komentirao srpske rakete "Zagrepčanke"

Piše Hina, 10. ožujka 2026. @ 12:54 komentari
Ivan Anušić
Ivan Anušić Foto: Duje Klaric/Cropix
"Nitko mi ne može zabraniti suradnju s Izraelom", jasan je ministar Anušić. Uz komentar na srpske rakete i nove migracijske pritiske, najavio je potpuni završetak opremanja Oružanih snaga RH do 2030. godine.
